Viral News : तब्बल ६५ वर्षे क्षणभरही झोपले नाहीत हे आजोबा, रात्रंदिवस डोळे असतात सताड उघडे; डॉक्टर देखील हैराण

माणसासाठी झोप किती आवश्यक आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी अनेक संशोधने केली आहेत. माणसाठी पाणी जितके आवश्यक आहे तितकी झोप आवश्यक आहे, असे शास्त्रज्ञ म्हणतात. पण तुम्ही कल्पना करू शकता का की जगात असा एक व्यक्ती आहे जो जवळजवळ ६५ वर्षांपासून कधीही झोपलेला नाही. होय हे खरे आहे व्हिएतनाममधील शेतकरी थाई न्गोक गेल्या 65 वर्षांपासून एकदाही झोपलेला नाही. .८१ वर्षीय न्गोकचा दावा आहे की १९६२ मध्ये त्यांना तीव्र ताप आल्यापासून ते एक क्षणही झोपलेले नाहीत.ते एक डुलकीही घेत नाहीत किंवा गाढ झोप घेत नाहीत.त्यांच्या दुर्मिळ स्थितीमुळे डॉक्टर आश्चर्यचकित झाले आहेत. न्गोक केवळ ६५ वर्षांपासून जागेच नाहीत तर त्यांच्या शेतात मदत देखील करतात. त्यांच्या दाव्याची पुष्टी त्यांच्या पत्नी, मुले, मित्र आणि शेजाऱ्यांनी केली आहे. कोणीही त्यांना कधीही झोपलेले पाहिले नाही..न्गोक यांना व्हिएतनाम युद्धादरम्यान वयाच्या २० व्या वर्षी खूप ताप आला. काही दिवसांनी त्यांचा ताप कमी झाला, पण त्यांना पुन्हा झोप लागली नाही. न्गोक सांगतात की त्याने त्यांनी खूप प्रयत्न केले, पण झोप येत नव्हती. "मी औषध घेतले, घरगुती उपचार करून पाहिले, झोपण्यासाठी दारूही प्यायलो, पण काहीही उपयोग झाला नाही.".आता जगभरात एकदाही झोप न घेतलेल्या न्गोक यांची चर्चा आहे.त्यांना झोप येत नाही याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटते, संशोधकही न्गोक यांच्याबाबतचा प्रकार पाहून चकित झाले आहेत.