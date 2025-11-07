Trending News

Viral News : तब्बल ६५ वर्षे क्षणभरही झोपले नाहीत हे आजोबा, रात्रंदिवस डोळे असतात सताड उघडे; डॉक्टर देखील हैराण

Sleep Disorder Mystery : त्यांची पत्नी, मुलं आणि शेजाऱ्यांनीदेखील कधीही त्यांना झोपलेले पाहिले नाही. झोप न घेता देखील ते शेतात काम करतात आणि त्यांच्या तब्येतीवर फारसा परिणाम झाला नाही. डॉक्टर आणि संशोधक त्यांच्या या दुर्मिळ अवस्थेमुळे थक्क झाले आहेत.
Vietnamese farmer Thai Ngoc, who claims he hasn’t slept for over 65 years since 1962, continues to live a normal life, astonishing doctors and scientists.

Yashwant Kshirsagar
माणसासाठी झोप किती आवश्यक आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी अनेक संशोधने केली आहेत. माणसाठी पाणी जितके आवश्यक आहे तितकी झोप आवश्यक आहे, असे शास्त्रज्ञ म्हणतात. पण तुम्ही कल्पना करू शकता का की जगात असा एक व्यक्ती आहे जो जवळजवळ ६५ वर्षांपासून कधीही झोपलेला नाही. होय हे खरे आहे व्हिएतनाममधील शेतकरी थाई न्गोक गेल्या 65 वर्षांपासून एकदाही झोपलेला नाही.

