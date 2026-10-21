VIRAL VIDEO : आई वडील समुद्रकिनाऱ्यावर रील बनवण्यात व्यस्त, मूल लाटांत गंटागळ्या खाऊ लागलं अन्... चीड आणणारा VIDEO VIRAL

Viral Beach Reel Video Sparks Child Safety Debate : सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी रील बनवण्याचे वेड अनेकदा पाहायला मिळते. मात्र, याच नादात आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर ही बाब चिंताजनक आहे. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमुळे पालकांच्या जबाबदारीचा आणि रील संस्कृतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर एक जोडपे रील बनवण्यात मग्न असताना त्यांचे लहान मूल समुद्राच्या लाटांच्या अगदी जवळ पोहोचल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. यावेळी एका तरुणाने प्रसंगावधान राखत मुलाला सुरक्षितपणे बाहेर काढले..नेमकं काय घडलं ? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. व्हिडिओमध्ये एक जोडपे समुद्रकिनाऱ्यावर मोबाइल किंवा सेल्फी स्टिकच्या मदतीने स्वतःचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना दिसते. त्याच वेळी, त्यांचे लहान मूल समुद्राच्या लाटांमध्ये गंटागळ्या खाताना दिसत आहे. .समुद्राच्या लाटा मुलाच्या दिशेने येत असताना मुलाच्या जीवाला धोका निर्माण होतो, मात्र, व्हिडिओमध्ये दिसणारे पालक रील बनवण्यात व्यस्त असल्याचे दिसते. अशातच, जवळच ऊभ्या असलेल्या एका व्यक्तीच्या नजरेस ही परिस्थिती पडते. धोका लक्षात येताच तो व्यक्ती तातडीने मुलाच्या दिशेने धाव घेतो आणि त्याला पकडून सुरक्षित ठिकाणी आणतो. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टळल्याचे व्हिडिओतून दिसते..Devendra Jain Viral Video : तुम्ही गाढव, मी ग्रॅज्युएट... भाजप आमदाराला तरुणाचे प्रत्युत्तर, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं? .काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये मुलाला वाचवल्यानंतरही जोडपे रील बनवत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. तसेच, ही घटना नेमकी कुठे आणि कधी घडली, संबंधित व्यक्ती कोण आहेत आणि घटनेनंतर मुलाची स्थिती काय होती, याबाबतही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..नेटकऱ्यांचा संतापहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी पालकांच्या कथित निष्काळजीपणावर टीका केली आहे. लहान मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा व्हिडिओ बनवण्याला प्राधान्य देणे योग्य आहे का, असा प्रश्न नेटकरी उपस्थित करत आहेत..एका युजरने पालकत्वाबाबत नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, आजकाल काही पालक मुलांसाठी सर्व काही करण्याची तयारी दर्शवतात; मात्र, प्रत्यक्षात मुलांकडे लक्ष देण्याकडे दुर्लक्ष करतात. दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने रील बनवण्याच्या वाढत्या वेडावर टीका करताना लोकांना मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या नादात कुटुंबाचाही विसर पडत असल्याचे म्हटले..या घटनेमुळे सोशल मीडियासाठी कंटेंट तयार करताना प्रत्यक्ष परिस्थितीकडे लक्ष देणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः समुद्रकिनाऱ्यासारख्या ठिकाणी लहान मुलांना पाण्याजवळ एकटे सोडणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे फोटो किंवा रील बनवण्यापेक्षा मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.