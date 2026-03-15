Harish Rana Last Video: 'सगळ्यांची माफी मागून जा...'; हरीश राणाच्या इच्छा मृत्यूपूर्वीचा शेवटचा व्हिडिओ व्हायरल, कुटुंबाला अश्रु अनावर

Viral Video : गाजियाबादच्या हरीश राणाची कहाणी ऐकून मन उदास होतं... १३ वर्षं म्हणजे तब्बल ४७४५ दिवस एका बेडवर अचेत पडलेला मुलगा. आई-वडिलांच्या डोळ्यात रोज आशेचा दिवा लावून ठेवला, पण नियतीने वेगळंच लिहिलं होतं..२०१३ साली रक्षाबंधनाच्या दिवशी, चंडीगढमध्ये अभियांत्रिकी शिकत असताना हरीश चौथ्या मजल्यावरून पडला. डोक्याला गंभीर दुखापत, कोमा... आणि मग तिथेच थांबली त्याची जिंदगी. बोलता येईना, हलता येईना, फक्त मशीन आणि पाइपच्या साह्याने सांस चालत होत्या. आई-वडील म्हणतात, "तो आमचा मुलगा नव्हता, आमची प्रार्थना होती." घर विकलं, सगळं काही लावलं, पण डॉक्टरांचं एकच म्हणणं आता बरे होण्याची शक्यता शून्य..अखेर, आई-वडिलांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली... "आमच्या मुलाला या दुःखातून मुक्त करा." कोर्टाने वैद्यकीय अहवाल पाहिले, दोन मेडिकल बोर्डांनी सांगितलं हे अपरिवर्तनीय आहे. आणि मग भारतात पहिल्यांदाच, 'निष्क्रिय इच्छामृत्यू'ची (पॅसिव्ह युथेनेशिया) परवानगी मिळाली. हरीशला एम्समध्ये हलवलं गेलं, लाइफ सपोर्ट हळूहळू काढला जाणार आहे.एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे... हृदय पिळवटून टाकणारा. हरीश बेडवर, डोळे वर टेकलेले. बहिण किंवा एखादी जवळची महिला त्याच्या कपाळावर चंदनाचा टिळा लावते. हात डोक्यावर ठेवून म्हणते, "सर्वांना माफ कर... सर्वांची माफी माग... आता जा, बाळा... शांत जा.".त्या क्षणी हरीशच्या चेहऱ्यावर वर्षानुवर्षांच्या वेदनांचं प्रतिबिंब, पण एक विचित्र शांतता... जणू त्याला कळतंय की आता मुक्ती मिळणार आहे. डोळ्यात पाणी येतं... हे पाहून कोणाचंही मन भरून येतं.हरीशची आई-वडील म्हणतात, "हे इच्छामृत्यू नाही, आम्ही आमच्या मुलाला भगवानच्या कुशीत सोपवतोय." १३ वर्षं त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकच खोली, एकच बेड आणि एकच प्रार्थना. आता ते प्रार्थना पूर्ण होतेय... पण दुःख किती खोल आहे.जीवन मौल्यवान आहे, पण कधी कधी प्रेम म्हणजे मुक्त करणंही असतं. हरीश आता शांत झोपेत जाईल आणि त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या आठवणींमध्ये जगायचं असेल. हे दुःख आम्हा सर्वांना स्पर्श करतं कारण प्रत्येकाच्या मनात असतोच एक असा कोपरा, जिथे प्रेम आणि वेदना एकत्र राहतात. हरीश राणा... तुझ्या प्रवासाला शांतता मिळो..