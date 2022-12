Viral News : माकड एक लाख रुपये घेऊन पळाला अन् महिला पहातच राहली, Video

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणाऱ्या असतात. असाच एक थक्क करणारे प्रकरण समोर आले. एका महिलेचे एक लाख रुपये पळवण्यात आले पण हे कोणी चोरटे नव्हते तर चक्क माकड महिलेचे एक लाख रुपये घेऊन पळाला. सध्या या प्रकरणाची सगळीकडे चर्चा होतेय. (Viral News monkey ran away with womans one lakh rupees video goes viral )

माकडाचे तुम्ही धुडगुस घालवणारे अनेक व्हिडीओ पाहिले असाल. माकड कधीही शांत बसत नाही. कधी वस्तू पळवतो तर कधी कुणाचं खायचं घेऊन पळतो. पण एका माकडाने चक्क महिलेचे एक लाख रुपये पळवले.

हि घटना थायलंड येथील असून येथील एका महिलेची बॅग माकडाने पळवली आहे. ही महिला एका पार्कमध्ये फिरायला गेली होती. तिथे माकडांची झुंड होती. त्यातील एका माकडाने महिलेच्या हातची बॅग हिसकावली आणि पळ काढला त्यावेळी त्या महिलेला काहीही सुचले नाही अन् ती पाहतच राहली.

माकड इतक्यावरच थांबला नाही. माकडाने ती बॅग एका खोल दरीत फेकून दिली. त्यानंतर महिलेने आरडाओरड सुरू केली आणि जमलेल्या लोकांनी सर्व प्रकरण सांगितले. पार्कच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ती बॅग काढण्यात आली तेव्हा कुठे महिलेच्या जीवात जीव आला. या बॅगमध्ये पैशांशिवाय महत्त्वाचे कागदपत्रेही होती.

सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होत असून नेटकरी त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे. कोणी त्या महिलेला तर कोणी त्या माकडाला दोषी ठरवत आहे