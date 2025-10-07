Trending News

Viral Video: ट्रेनमध्ये चहा विकता विकता तो झोपी गेला अन् तेवढ्यात... माणुसकीचे दर्शन घडविणारा हृदस्पर्शी व्हिडिओ

Heart Warming Viral Video : व्हिडिओ माणुसकी, दया आणि सहानुभूतीचा सुंदर संदेश देतो.सोशल मीडियावर लोकांनी या कृतीचं मनापासून कौतुक केलं आहे. काहींनी हे स्क्रिप्टेड म्हटलं असलं तरी, त्याचा संदेश समाजाला प्रेरणा देणारा आहे.
असं म्हणतात की माणुसकीपेक्षा मोठा कोणताही धर्म नाही. माणसाचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत आपण एकमेकांना पाठिंबा देत नाही तोपर्यंत देश आणि आपले लोक प्रगती करणार नाहीत. यासाठी, धर्म आणि जातीची पर्वा न करता मानवतेने एकमेकांवर प्रेम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कायदा आपल्याला हेच शिकवतो. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या सर्व गोष्टींचे सार दिसेल. ट्रेनमधील हा व्हिडिओ आपल्याला खूप काही शिकवून जातो

