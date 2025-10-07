Viral Video: ट्रेनमध्ये चहा विकता विकता तो झोपी गेला अन् तेवढ्यात... माणुसकीचे दर्शन घडविणारा हृदस्पर्शी व्हिडिओ

असं म्हणतात की माणुसकीपेक्षा मोठा कोणताही धर्म नाही. माणसाचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत आपण एकमेकांना पाठिंबा देत नाही तोपर्यंत देश आणि आपले लोक प्रगती करणार नाहीत. यासाठी, धर्म आणि जातीची पर्वा न करता मानवतेने एकमेकांवर प्रेम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कायदा आपल्याला हेच शिकवतो. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या सर्व गोष्टींचे सार दिसेल. ट्रेनमधील हा व्हिडिओ आपल्याला खूप काही शिकवून जातो .Viral Video: पायाला जखम होताच मांजर उपचारासाठी थेट हॉस्पिटलमध्ये पोहोचली अन्... व्हिडिओने जिंकली हजारोंची मने.हा व्हिडिओ सामान्य वाटू शकतो, परंतु तो देत असलेला संदेश असाधारण आहे. या व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला एक चहा विक्रेता दिसेल, जो दिवसभर चहा विकून एका सीटवर विश्रांती घेत होता, तेव्हा खाकी गणवेशातील एक व्यक्ती येतो आणि त्याचा चहाची किटली उचलतो आणि लोकांना वाटू लागतो. थोड्या वेळाने जेव्हा विक्रता जागा होतो, तेव्हा तो त्याचा चहाचा किटली कुठे गेली हे पाहून थक्क होतो. त्यानंतर, पुढच्याच क्षणी, खाकी गणवेशातील माणूस चहा विक्रेत्याजवळ येतो आणि त्याला मिठी मारतो. त्यानंतर तो त्याला विकलेल्या चहाचे पैसे देतो, जे घेण्यास तो कामगार नकार देतो..या व्हिडिओमध्ये एवढेच आहे, परंतु हा ४३ सेकंदांचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, जो कोणी ही माणुसकी आपल्या जीवनात समाविष्ट करेल तो देवापेक्षा कमी मानला जाणार नाही. आता, लोक या व्हिडिओवर कमेंट्स करत आहेत. बरेच जण म्हणत आहेत की संपूर्ण स्क्रिप्ट चांगली आहे. एकाने लिहिले, "ही फक्त एक स्क्रिप्ट असू शकते, परंतु त्यातून तो कोणता चांगला सामाजिक संदेश देत आहे याकडे लक्ष द्या." दुसऱ्याने लिहिले, "या पोलिसाने मने जिंकली आहेत." तिसऱ्याने लिहिले, "काही जण म्हणत आहेत की हे अभिनय आहे. ठीक आहे, हे अभिनय आहे, परंतु आपल्याला यातून खूप काही शिकण्याची गरज आहे." दुसऱ्याने लिहिले, "माणुसकी अजूनही जिवंत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.