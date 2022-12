Viral Video : अबब! कोंबडीच्या अंड्यातून निघालं चक्क चार पायाचं पिल्लू

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. काही अचंबित करणारे असतात तर काही थक्क करणारे असतात. असाच एक थक्क करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

या व्हिडीओत दाखवल्याप्रमाणे एका कोंबडीच्या अंड्यातून चक्क चार पायाचं पिल्लू निघालंय. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रेंड करतोय. (Viral Video a chicken hatched out of an egg with four legs)

व्हिडीओत दिसते की एक व्यक्ती सांगतोय की एका कोंबडीच्या अंड्यातून एक चार पायी पिल्लूने जन्म घेतलाय. एवढंच काय तर व्हिडीओत हा व्यक्ती कोंबडीच्या पिल्लूला आपल्या तळहातावर घेतो आणि सांगतो की हे पिल्लू एकदम हेल्दी आणि सुरक्षित आहे. व्यक्ती पिल्लूचे चार पाय सुद्धा दाखवतो आणि पिल्ली एकदम नॉर्मल असल्याचे सांगतो.

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. @saquib12pathans नावाच्या अकाऊंटवरुन हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलाय. या व्हिडीओला अनेक लाइक्स मिळाले असून नेटकरी या व्हिडीओवर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.