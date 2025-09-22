Kissing Video : काय रे हा किसिंग सीन! कपलने बसस्टँडवर केले घाणेरडे चाळे, लज्जास्पद व्हिडिओ व्हायरल

Trending Video : सार्वजनिक ठिकाणी प्रेम व्यक्त करणं ही गोष्ट नवीन नाही, पण अलीकडे मुंबईतील एका प्रमुख बसस्थानकावर घडलेल्या घटनेने मात्र मर्यादांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. १८ सप्टेंबरला दिवसा गर्दीच्या वेळी, एका तरुण-तरुणीने बसस्थानकातच एकमेकांशी अत्यंत जवळीक दाखवली. त्यांच्या या वर्तनामुळे आजूबाजूच्या प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली. काहींनी "अरे काहीतरी लाज ठेवा!" असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी थक्क होत त्यांचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला..हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर काही तासांतच व्हायरल झाला. @divyakumari या हँडलवरून एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वर पोस्ट झालेला व्हिडीओ ४.६९ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला. नेटिझन्सकडून यावर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी या वर्तनावर टीका करत सभ्यतेचा अपमान केल्याचा आरोप केला, तर काहींनी चेष्टा करत प्रतिक्रिया दिल्या. "आजच्या तरुणांना सार्वजनिक मर्यादा कळत नाहीत", "हॉटेलमध्ये जा, बसस्थानक नाही!" अशा प्रकारचे कमेंट्स मोठ्या प्रमाणात दिसले..Prompt 3D Video : शिवरायांचा आशीर्वाद घेतानाचा 3D व्हिडिओ बनवा एका क्लिकवर...या घटनेने सार्वजनिक ठिकाणी प्रेम व्यक्त करण्याबाबत मोठी चर्चा पेटवली आहे. काही समाजतज्ज्ञांनी असं मत मांडलं की, तरुण पिढी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सामाजिक संकेत झुगारून देत आहे. तर दुसरीकडे काहींना वाटतं की प्रेम व्यक्त करायला देखील माणसाला हक्क असतो, फक्त त्यासाठी योग्य वेळ आणि ठिकाण असावं लागतं. ही वैचारिक फूटच या चर्चेचं मूळ ठरत आहे..Whatsapp AI Photos : गुगल जेमिनीचं काय कौतुक? व्हॉट्सअॅपमध्ये आलं Nano Banana फीचर; स्टाइलिश फोटो बनवा, एका क्लिकमध्ये.सध्या तरी या जोडप्याची ओळख पटलेली नाही आणि पोलिसांकडून कोणतीही अधिकृत चौकशी सुरू झाल्याचं वृत्त नाही. मात्र सोशल मीडियावर ही घटना चांगलीच गाजतेय. प्रेमाच्या या उघड आणि ठिकाणाचं भान विसरलेल्या कृतीने समाजाला नवा विचार करायला भाग पाडलं आहे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यामधील समतोल खरंच पिढीला साधता येतोय का, हा खरा प्रश्न बनून उभा राहिलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.