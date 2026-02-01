VIDEO : विकृतीचा कळस! श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती पकडलं अन् दारू पाजली; तरुणांचं संतापनजक कृत्य

सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतात. यापैकी काही व्हिडीओ बघून आपल्याला हसायला येत येतं, तर काही व्हिडीओ बघून तळपायातली आग मस्तकात जाते, असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात दोन तरुण श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती दारू पाजताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ बघून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे, तरुणाने एका श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती पकडलं आहे. तसेच त्याला दारू पाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या तरुणांनी या पिल्लाचे हात-पाय जबरदस्तीनं पकडून ठेवले आहे. तसेच त्याचं मग तोंड उघडून बळजबरीनं त्याला दारू पाजत आहेत. संतापजनक असा हा व्हिडीओ आहे. या तरुणांवर कठोर कारवाई करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..7:11 Minutes Viral Video ने सोशल मिडियावर घातलाय धुमाकूळ; लोक विचारात आहेत कोण आहे हा Umair? नेमकं सत्य काय, पाहा.हा व्हिडीओ palfoundation.in या इन्स्टाग्राम हॅंडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओला पाच लाखांहून अधिक व्हूज मिळालं आहेत. अनेकांनी या व्हिडीओवर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. हा जयपूरमधील असल्याचं सांगितलं जात आहे. प्राणी कल्याण संस्थेनं देखील या व्हिडीओची दखल घेत संताप व्यक्त केला आहे. प्राणी अत्याचार कायद्याअंतर्गत या तरुणांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे..Viral Video : कासवाने खोडकर कुत्र्याला १० सेकंदांत शिकवला 'असा' कायमचा धडा, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही व्हाल चकित.हा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. लवकरात लवकर या तरुणांचा शोध घ्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी एकाने केली आहे. तर ही क्रूरता असल्याचं, अन्य एकाने म्हटलं आहे. या व्हिडीओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.