VIDEO : विकृतीचा कळस! श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती पकडलं अन् दारू पाजली; तरुणांचं संतापनजक कृत्य

Youth Force Alcohol on Dog Puppy : एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात दोन तरुण श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती दारू पाजताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ बघून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतात. यापैकी काही व्हिडीओ बघून आपल्याला हसायला येत येतं, तर काही व्हिडीओ बघून तळपायातली आग मस्तकात जाते, असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात दोन तरुण श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती दारू पाजताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ बघून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

