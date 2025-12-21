Leopard Video : भर लग्नात घुसला बिबट्या! लोकांच्या अंगावर गेला धावून; जेवणाची केली नासधूस, धडकी भरवणारा व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या एक धडकी भरवणारा व्हिडिओ जोरात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत लग्नसमारंभात अचानक एक बिबट्या घुसतो, जेवणाच्या टेबलावर ठेवलेले पदार्थ नासधूस करतो आणि उपस्थित लोक घाबरून इकडे-तिकडे पळू लागतात. गाणी, स्माइल आणि आनंदाने गजबजलेला लग्नाचा दिवस एका क्षणात थरारक चित्रपटात बदलतो. लोक ओरडतात, टेबल उलटतात आणि बिबट्या इकडे तिकडे पळताना दिसतो. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना खरी घटना वाटते आणि ते घाबरून शेअर करतात..पण थांबा..हा व्हिडिओ खरा आहे की बनावट? तज्ज्ञ आणि सोशल मीडिया फॅक्ट चेकर्सनुसार, या व्हिडिओची सत्यता अतिशय संशयास्पद आहे. बहुतेक लोकांचा दावा आहे की हा व्हिडिओ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाने तयार केलेला आहे. बिबट्याची हालचाल, त्यावर पडणारी लाइट आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया यात काहीतरी कृत्रिम वाटते..DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.गेल्या काही महिन्यांत असे अनेक AI जनरेटेड व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. जसे शहरात बिबट्या फिरताना किंवा इतर थरारक घटना आहे. हे व्हिडिओ इतके परफेक्ट दिसतात की खरे-खोटे ओळखणे कठीण होते.AI च्या या जादूने समाजात अनावश्यक भीती पसरते. लोक घाबरतात, अफवा पसरतात आणि कधी कधी वन विभागालाही खोट्या तक्रारी येतात. अशा व्हिडिओमुळे खरी आपत्ती आली तर लोक गंभीरपणे घेणार नाहीत हीच खरी चिंता आहे..Alcohol Risk : दारू पिऊन झाल्यानंतर चुकूनही खावू नका 'हे' 3 पदार्थ; नाहीतर हँगओव्हर होईल डबल अन् लवकरच गमवाल जीव.मित्रांनो सोशल मीडियावर काहीही पाहिले की लगेच शेअर करू नका. आधी त्याची सत्यता तपासा. फॅक्ट चेक साइट्स पहा किंवा विश्वासू स्त्रोतांकडून खात्री करा. भावनिक होऊन पुढे पाठवले की अफवा वणव्यासारख्या पसरतात. सतर्क राहा, सुरक्षित राहा आणि अशा बनावट गोष्टींना बळी पडू नका. खरी बातमी शेअर करा खोट्या बातम्या नको...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.