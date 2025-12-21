Trending News

Leopard Video : भर लग्नात घुसला बिबट्या! लोकांच्या अंगावर गेला धावून; जेवणाची केली नासधूस, धडकी भरवणारा व्हिडिओ व्हायरल

Viral Leopard Wedding Crash Video AI Generated Fact Check : सध्या धडकी भरवणारा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. लग्नात बिबट्या घुसल्याचा हा व्हिडिओ आहे. चला यात मग पाहूया हे नेमके काय प्रकरण आहे
AI-generated image depicting a leopard causing chaos, similar to those used in recent viral fake videos spreading panic about big cats in urban areas

AI-generated image depicting a leopard causing chaos, similar to those used in recent viral fake videos spreading panic about big cats in urban areas

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या एक धडकी भरवणारा व्हिडिओ जोरात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत लग्नसमारंभात अचानक एक बिबट्या घुसतो, जेवणाच्या टेबलावर ठेवलेले पदार्थ नासधूस करतो आणि उपस्थित लोक घाबरून इकडे-तिकडे पळू लागतात. गाणी, स्माइल आणि आनंदाने गजबजलेला लग्नाचा दिवस एका क्षणात थरारक चित्रपटात बदलतो. लोक ओरडतात, टेबल उलटतात आणि बिबट्या इकडे तिकडे पळताना दिसतो. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना खरी घटना वाटते आणि ते घाबरून शेअर करतात.

Loading content, please wait...
marriage
wedding
Leopard
Video
wedding ceremony
Video Clip
marriage ceremony
video viral
Deepfake
YouTube video
(video)
viral video
viral post
Fact Check

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com