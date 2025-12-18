Trending News

Viral Video Dolphin : डॉल्फिनच्या मृत पिल्लाला पाठीवर घेऊन आईची भावूक अंत्ययात्रा, तळाशील किनाऱ्यावर हृदयस्पर्शी दृश्य

Mother Dolphin Viral Video : मृत डॉल्फिनच्या पिल्लाला पाण्यावर ठेवून वाचवण्याचा आईचा प्रयत्न पाहून भावूक व्हाल. हा व्हायरल व्हिडिओ मन हेलावून सोडणारा आहे.
Heartbreaking Dolphin Video : निसर्गाच्या अथांग दर्यात केवळ लाटांचाच थरार नसतो, तर तिथे भावनांचाही एक ओलावा असतो. याचा प्रत्यय मंगळवारी (ता. १६) तळाशील किनारी आला. एका मृत पावलेल्या छोट्या डॉल्फिन माशाला वाचवण्यासाठी त्याच्या सहकाऱ्यांनी केलेली धडपड आणि एका मोठ्या डॉल्फिनने त्याला आपल्या पाठीवर घेत दिलेला अखेरचा आधार पाहून पर्यटकांचे डोळे पाणावले.

