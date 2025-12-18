Viral Video Dolphin : डॉल्फिनच्या मृत पिल्लाला पाठीवर घेऊन आईची भावूक अंत्ययात्रा, तळाशील किनाऱ्यावर हृदयस्पर्शी दृश्य

Heartbreaking Dolphin Video : निसर्गाच्या अथांग दर्यात केवळ लाटांचाच थरार नसतो, तर तिथे भावनांचाही एक ओलावा असतो. याचा प्रत्यय मंगळवारी (ता. १६) तळाशील किनारी आला. एका मृत पावलेल्या छोट्या डॉल्फिन माशाला वाचवण्यासाठी त्याच्या सहकाऱ्यांनी केलेली धडपड आणि एका मोठ्या डॉल्फिनने त्याला आपल्या पाठीवर घेत दिलेला अखेरचा आधार पाहून पर्यटकांचे डोळे पाणावले..Viral Video: 'अरे पैसा नही चाहिये', रेल्वे स्टेनशवरील बाप-लेकीची गोड व्हिडिओ व्हायरल .तळाशील येथील समुद्रात मंगळवारी एक छोटा डॉल्फिन मृतावस्थेत तरंगताना आढळला. सहसा अशावेळी कळपातील इतर मासे पुढे निघून जातात. मात्र, येथे चित्र वेगळे होते. त्यांच्यातील एका छोट्या सोबत्याचा मृत्यू झाला होता; मात्र इतर डॉल्फिन माशांनी त्याला वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले..त्या मृत पिल्लाला पाण्यात उलट-सुलट करून त्याला पुन्हा शुद्धीवर आणण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू होता. जेव्हा सर्व प्रयत्न थकले, तेव्हा एका मोठ्या डॉल्फिनने मृत पिल्लाला आपल्या पाठीवर घेतले आणि तो त्याला लाटांमधून पुढे नेऊ लागला. हे दृश्य एखाद्या मानवी अंत्ययात्रेसारखेच भावूक होते..तळाशील ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष संजय केळुसकर यांच्या होडीतून प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांनी हा दुर्मीळ आणि हृदयस्पर्शी प्रसंग आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला. प्राण्यांनाही भावना असतात आणि तेही आपल्या आप्तांच्या मृत्यूने व्याकुळ होतात, हे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. डॉल्फिनची ही धडपड पाहून होडीतील पर्यटकही काही काळ स्तब्ध झाले होते..Viral Video: 'अरे पैसा नही चाहिये', रेल्वे स्टेनशवरील बाप-लेकीची गोड व्हिडिओ व्हायरल .निसर्गातील हे नाते आणि प्रेम पाहून प्रत्येकजण गहिवरून गेला होता. माणसालाही हेलावून सोडणारी ही घटना आहे. डॉल्फिनमधील ही संवेदनशीलता आपण प्रथमच इतक्या जवळून पाहिली, असे प्रत्यक्षदर्शी पर्यटकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.