Video : सोसायटी सेक्रेटरीच्या बायकोला गाडी चालवायची हौस! सात वर्षांच्या मुलाला कारने चिरडले; प्रकृती गंभीर, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

Trending Video : मुंबईच्या मालाड पूर्वेतील एका निवासी संकुलात बुधवारी संध्याकाळी हादरवून टाकणारी घटना घडली. सात वर्षांच्या निरागस मुलाला संकुलाच्या आवारातच एका कारने धडक दिली आणि त्याला चिरडले. या भयानक अपघातात मुलाची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली असून, त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांमुळे त्याच्या जीवाला धोका टळला आहे, पण उपचार सुरू आहेत..पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. अपघात घडवणारी कार चालवणारी महिला ही संकुलाच्या सचिवांची पत्नी असल्याचे उघड झाले आहे. तिच्यावर बेदरकारपणे वाहन चालवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला असून, घटनेच्या सखोल तपासाला सुरुवात केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांच्या जबान्या आणि कारच्या तांत्रिक तपासणीद्वारे सत्य शोधले जाणार आहे..या संकुलातील रहिवासी संतापले असून, ते म्हणतात, "आमच्या मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित जागा हवी. गाड्या वेगात चालवणाऱ्यांना धडा शिकवला पाहिजे!" अपघाताच्या वेळी मुलगा मित्रांसोबत खेळत होता. अचानक आलेल्या कारने त्याला उडवले आणि चाकाखाली सापडले. आजूबाजूच्या लोकांनी आरडाओरड करत कार थांबवली आणि मुलाला वाचवले..ही घटना निवासी संकुलांमधील वाहनांच्या बेदरकार चालकांवर बंधने घालण्याची गरज अधोरेखित करते. पालकांना आवाहन आहे की, मुलांना रस्त्यावर खेळू देऊ नका. पोलीस आयुक्तांनी अशा अपघातांना आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम जाहीर केली आहे. या प्रकरणात न्याय मिळाला तरच समाजाला दिलासा मिळेल.