काय? आपल्या मुंबईत 'झोंबी' आलाय? रस्त्यावर तासनतास पुतळ्यासारखा वाकून उभा राहिला तरुण; लोक सुद्धा घाबरले! Viral Video

Zombie Drug in India: काही महिन्यांपासून भारतात झोंबी ड्रगचा वापर होत असल्याचा विषय चर्चेचा ठरत आहे. पंजाब मध्ये ब्लिंकइटचा डिलेव्हरी बॉय तब्बल दोन तास न हालचाल करत एकाच ठिकाणी उभा असलेला दिसला होता. त्याचसोबत बेंगळुरूमधला सुद्धा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळे सगळीकडे चिंतेचं आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झाला होता. आता अशीच घटना मुंबईच्या मिरा भाईंदरमध्ये घडल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे इतर राज्यांसह आपल्या राज्यात देखील ड्रग्सची तस्करी होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..गेल्या काही दिवसात सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत असलेल्या या ड्रगच्या व्हिडिओजमुळे "झोंबी ड्रग" हा विषय चर्चेत आला आहे. बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे के आपल्या देशातही या ड्रगचा वापर सुरु झाला असावा, पण याबद्दल अजून कोणतीच अधिकृत माहिती सामोर आलेली नाही. त्यामुळे हे दावे खरे असल्याचं सांगता येत नाही..बापरे! भारतात दिसला झोम्बी? पंजाबमध्ये या ठिकाणी नक्की घडतंय तरी काय? Viral Video.मिरा भाईंदरमध्ये याआधी सुद्धा ड्रग प्रकरणं उघड झाली होती. पोलिसांच्या कारवाईतून अनेक वेळा बाहेरून येणाऱ्या ड्रग्सचा पुरवठा आणि बेकायदा ठिकाणांचा वापर होत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या नव्या चर्चेमुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे..मिरा भाईंदर प्रकरणभाईंदरच्या ९० फूट रस्त्याजवळून एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये एक तरुण वाकून रस्त्याकडे एकटक बघत उभा असल्याचं दिसतं. स्थानिक लोकांनी तो बराच वेळ कोणतीचहालचाल न करता तिथेच उभा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे इतर शहरांप्रमाणेच आता मिरा-भाईंदरमध्येही "झोंबी ड्रग"चा वापर सुरू झाला असू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे..काय आहे झोंबी ड्रग?वैद्यकीय भाषेत "झायलाझीन" म्हणून ओळखलं जाणार हे झोंबी ड्रग प्रामुख्याने प्राण्यामध्ये भूल देण्यासाठी वापरलं जातं. खासकरून घोड्यासारख्या मोठ्या प्राण्यांना भूल देताना या औषधाचा वापर होतो, ज्याची पॉवर माणसांना देण्यात येणाऱ्या औषधांपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे माणसांमध्ये हे औषध वापरणं धोकादायक आहे.हे औषध घेतलं की त्या व्यक्तीची हालचाल खूप कमी होते. भूल चढत असल्यामुळे तो सुस्तावतो आणि कधी कधी बराच वेळ एकाच ठिकाणी एकाच स्थितीत राहू शकतो. त्यामुळेच सोशल मीडियावर याला "झोंबी ड्रग" असं नाव देण्यात आलं आहे.