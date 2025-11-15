Viral Video : देवा असलं बालपण कुणालाच देऊ नको रे! ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल; बालदिनालाच इतकी वाईट अवस्था..

sugarcane laborers kids video viral : बालदिनाच्या निमित्ताने सर्वत्र मुलांच्या हसण्याचा, खेळण्याचा आणि स्वप्नांचा उत्सव साजरा झाला. हा दिवस मुलांना प्रोत्साहन देण्याचा, त्यांचे निरागस बालपण जपण्याचा आणि कल्पनाशक्तीला पंख देण्याचा असतो. पण सोशल मीडियावर सध्या एका छोट्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, जो पाहून प्रत्येकाच्या काळजाचा ठोकाच चुकतो. "देवा, असल बालपण कुणाच्याच वाट्याला येऊ नये!" असं म्हणण्याची वेळ येते. ऊसतोड कामगारांच्या या चिमुकल्यांचं जीवन पाहून गरिबीची क्रूरता आणि संघर्षाची कहाणी डोळ्यांसमोर उभी राहते..हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवरील 'bhannat__news' या अकाऊंटवरून शेअर झाला आहे. त्यात एक मोलमजुरी करणारी आई आपल्या दोन लहान मुलांना ऊसाच्या शेतात ठेवते. ऊसाच्या ढिगाऱ्यांमध्ये बसलेली ही निरागस मुले, आईच्या कामाची वाट पाहताना दिसतात. आई मजुरी करतेय, पोटाची खळगी भरण्यासाठी राबतेय, पण मुलांना सोबत ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. ही क्रूरता नव्हे, तर मजबूरी आहे. गरिबीचा आक्रोश आहे. ग्रामीण भागातील ऊसतोडणीच्या काळात अशा अनेक कुटुंबांना असंच जीवन जगावं लागतं. मुले खेळण्याऐवजी ऊसाच्या सावलीत वेळ घालवतात पण शिक्षणापासून दूर राहतात..Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल.व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलंय, "यांच्यापेक्षा वाईट दिवस आहेत का तुमचे?" हा प्रश्न नेटकऱ्यांना खडबडून जागं करतो. लाखो व्ह्यूज मिळवलेल्या या क्लिपवर प्रतिक्रियाांचा पूर आला आहे. एकाने लिहिलं, "गोड उसाची कडू कहाणी!" दुसऱ्याने म्हटलं, "परिस्थितीवर मात करणारा हा संघर्ष प्रेरणादायी आहे." अनेकांनी मदतीची आवाहनं केली. "ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना विनंती, वर्षभराचे जुने कपडे, स्वेटर फेकून देऊ नका. अशा गरजू मुलांना द्या," असं एका युजरने सुचवलं. तर दुसऱ्याने लिहिलं, "आपल्या शेतात राबणाऱ्या मजुरांना अर्ध्या पोटी राहू देऊ नका. पोटभर जेवण द्या, माणुसकी दाखवा!".Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय.गरिबी वाईट नाही, ती लढायला शिकवते, असं म्हणतात. पण या मुलांचं चिरडलेलं बालपण पाहून समाजाला विचार करायला भाग पाडतं. बालदिनी हा व्हिडिओ आठवण करून देतो की, अजूनही अनेक मुले स्वप्नांपासून वंचित आहेत. सरकार, एनजीओ आणि आपण सर्वांनी मिळून अशा कुटुंबांना आधार द्यावा. शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित बालपणासाठी पुढाकार घ्यावा. हा व्हिडिओ फक्त व्हायरल नव्हे, तर बदलाची सुरुवात ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.