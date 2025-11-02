Trending News

Viral Video : वा रे पठ्ठ्या ! कपडे शिवताना मोबाईलवर बोलण्यासाठी टेलरने बनवलं अनोखे जुगाड, कल्पकतेचे सोशल मीडियात होतेय कौतुक

Viral Tailor Video : सोशल मीडियावर एका टेलरचा अनोखा जुगाड दाखवणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये टेलर कपडे शिवताना मोबाईलवर बोलताना दिसतो. त्याने मोबाईल धरायला हात न वापरता एक खास कपड्याचा जुगाड तयार केला आहे.
A creative tailor uses a handmade fabric strap around his head to hold his phone while stitching — an innovative desi jugaad that’s gone viral on social media.

Yashwant Kshirsagar
सोशल मीडियावर दररोज देशी जुगाडांशी संबंधित अनेक व्हिडिओ दिसतात. यातील काही व्हिडिओ इतके मनमोहक आहेत की लोक हे जुगाड बनविणाऱ्या लोकांचे चाहेत बनतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत हा व्हिडिओ एका टेलर्सच्या दुकानातील आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, टेलरच्या खास जुगाडामुळे तु्म्हालाही आश्चर्य वाटेल. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

