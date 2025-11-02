Viral Video : वा रे पठ्ठ्या ! कपडे शिवताना मोबाईलवर बोलण्यासाठी टेलरने बनवलं अनोखे जुगाड, कल्पकतेचे सोशल मीडियात होतेय कौतुक

सोशल मीडियावर दररोज देशी जुगाडांशी संबंधित अनेक व्हिडिओ दिसतात. यातील काही व्हिडिओ इतके मनमोहक आहेत की लोक हे जुगाड बनविणाऱ्या लोकांचे चाहेत बनतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत हा व्हिडिओ एका टेलर्सच्या दुकानातील आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, टेलरच्या खास जुगाडामुळे तु्म्हालाही आश्चर्य वाटेल. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला एक टेलर शिलाई मशीन वापरून कपडे शिवताना दिसतो. दरम्यान, कॅमेरा शिंप्याच्या कानाकडे जातो. तुम्हाला दिसेल की तो फोन धरून आहे, कदाचित कोणाशी तरी बोलत आहे. आता, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की तो दोन्ही हातांनी कपडे शिवत असताना त्याचा फोन कोण धरत आहे. येथे तुम्हाला एक उल्लेखनीय स्वदेशी जुगाड दिसेल. .व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला टेलरने त्याचा कानाजवळ ठेवताना दिसेल. खरंतर, त्याने कापडाचा एक छोटासा कप्पा तयार केला आहे आणि त्या कप्प्यात कापडी पट्टा ठेवला आहे. त्याने हा कपाळाभोवती हा कप्पा बांधला आहे. त्याने त्याचा मोबाईल फोन कापडाच्या या कप्प्यात ठेवला आहे. त्यावर तो बोलताना तुम्हाला दिसेल. व्हिडिओमध्ये लोक त्या माणसाच्या कल्पकतेचे कौतुक केल्याशिवाय राहू शकत नाहीत. हा व्हिडिओ humorsgagg नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे..FAQs प्र1. हा व्हायरल व्हिडिओ कोणत्या विषयावर आहे? → एका टेलरच्या मोबाईलवर बोलण्यासाठी बनवलेल्या अनोख्या जुगाडावर आधारित आहे.प्र2. टेलरने फोन धरायला काय वापरले आहे? → त्याने कापडाचा एक कप्पा तयार करून तो डोक्याभोवती बांधला आहे.प्र3. हा व्हिडिओ कुठे शेअर करण्यात आला आहे? → humorsgagg नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे.प्र4. लोकांची या व्हिडिओवर काय प्रतिक्रिया आहे? → लोकांनी टेलरच्या कल्पकतेचे कौतुक केले आणि त्याचा जुगाड भन्नाट असल्याचे म्हटले.प्र5. व्हिडिओमध्ये टेलर काय करत होता? → तो शिवणयंत्रावर कपडे शिवताना फोनवर बोलत होता.प्र6. या व्हिडिओने काय दाखवले आहे? → भारतीय लोकांची दैनंदिन आयुष्यातील कल्पकता आणि देशी जुगाड संस्कृती दाखवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.