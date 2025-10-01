Trending News

Viral Video : एक नारी सब पर भारी ! महिलेने घरात घुसलेल्या बिबट्याला चक्क दोरीने बांधून ठेवले अन्... व्हिडिओ व्हायरल

Viral Leopard Video : घरात अचानक बिबट्या घुसल्याने एकच घबराट उडाली पण काही वेळातच बिबट्याच्या अंगावर चादर टाकली अन् त्याचे पाय दोरीने बांधले. त्यामुळे त्याची चांगलीच फजिती झाली. या थरारक तितक्याच मजेशीर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
A viral video shows a brave woman tying a leopard with a rope inside a house, leaving social media stunned and amused.

सोशल मीडिया हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे दररोज काही ना काही नवीन आणि अनोखे व्हिडिओ व्हायरल होतात. लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत वेगवेगळ्या गोष्टी पोस्ट करतात. यापैकी अनेक पोस्ट मजेदार असतात, काही विचित्र असतात आणि कधीकधी असे व्हिडिओ येतात जे सर्वांनाच स्तब्ध करतात. जर तुम्ही सोशल मीडियावर वेळ घालवला तर तुम्ही कदाचित लक्षात घेतले असेल की प्रत्येक स्क्रोलसोबत तुम्हाला नवीन आणि वेगळे व्हिडिओ दिसतात. दरम्यान, आणखी एका व्हिडिओने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि सध्या तो खूप व्हायरल होत आहे.

