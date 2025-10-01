Viral Video : एक नारी सब पर भारी ! महिलेने घरात घुसलेल्या बिबट्याला चक्क दोरीने बांधून ठेवले अन्... व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडिया हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे दररोज काही ना काही नवीन आणि अनोखे व्हिडिओ व्हायरल होतात. लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत वेगवेगळ्या गोष्टी पोस्ट करतात. यापैकी अनेक पोस्ट मजेदार असतात, काही विचित्र असतात आणि कधीकधी असे व्हिडिओ येतात जे सर्वांनाच स्तब्ध करतात. जर तुम्ही सोशल मीडियावर वेळ घालवला तर तुम्ही कदाचित लक्षात घेतले असेल की प्रत्येक स्क्रोलसोबत तुम्हाला नवीन आणि वेगळे व्हिडिओ दिसतात. दरम्यान, आणखी एका व्हिडिओने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि सध्या तो खूप व्हायरल होत आहे.. जर अचानक तुमच्या घरात बिबट्या घुसला तर तुम्हाला तुम्ही काय कराल? बहुतेक लोक घाबरून पळून जातील किंवा मदतीसाठी ओरडतील. पण या व्हिडिओमध्ये जे दृश्य दिसतेय ते पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये बिबट्या घरात घुसताना दिसत आहे. त्याच्या शरीराभोवती चादर गुंडाळलेले आहे आणि त्याचा एक पाय दोरीने बांधलेला आहे. याचा अर्थ असा की कोणीतरी बिबट्याला पकडले आहे. हे दृश्य जितके धक्कादायक आहे तितकेच ते मजेशीर कारण लोक सहसा अशा जंगली प्राण्याला पाहून पळून जातात..Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ. जर अचानक तुमच्या घरात बिबट्या घुसला तर तुम्हाला तुम्ही काय कराल? बहुतेक लोक घाबरून पळून जातील किंवा मदतीसाठी ओरडतील. पण या व्हिडिओमध्ये जे दृश्य दिसतेय ते पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये बिबट्या घरात घुसताना दिसत आहे. त्याच्या शरीराभोवती चादर गुंडाळलेले आहे आणि त्याचा एक पाय दोरीने बांधलेला आहे. याचा अर्थ असा की कोणीतरी बिबट्याला पकडले आहे. हे दृश्य जितके धक्कादायक आहे तितकेच ते मजेशीर कारण लोक सहसा अशा जंगली प्राण्याला पाहून पळून जातात..व्हिडिओवर युजर्सच्या प्रतिक्रिया हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर @HasnaZaruriHai नावाच्या अकाउंटने शेअर केला होता. तो पोस्ट करताना एक मजेदार दावा देखील करण्यात आला होता. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, "उदयपूरमधील एका घरात बिबट्या घुसला, पत्नीने त्याला दोरीने बांधले." त्यानंतर विनोदी स्वरात म्हटले आहे की, , "कल्पना करा, जर ती बिबट्याला अशा स्थितीत ठेवू शकते तर ती तिच्या पतीचे काय करेल." या ओळीने लोकांना आणखी हसवले. .व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर काही वेळातच हजारो लोकांनी पाहिला. आतापर्यंत २४,००० हून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. कमेंट सेक्शन देखील हास्यास्पद कमेंट्सनी भरले होते. एका युजरने लिहिले, "तुम्ही देशी पत्नीशी खेळू नये." दुसऱ्याने टोमणा मारला, "पत्नी बिबट्यापेक्षा कमी नसते." तिसऱ्याने टोमणा मारला, "बिचारा बिबट्या विचार करत असेल की कुठे येऊन फसलो?.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.