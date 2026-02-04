Viral Videos : 21 तोळे सोनं अन् 71 लाख कॅश! लग्नात फेमस युट्यूबरला मिळाला एवढा हुंडा; पाहूनच येईल चक्कर, पाहा मोस्ट व्हायरल व्हिडिओ

Wedding Viral Video : हरियाणातील प्रसिद्ध ऑटोमोबाईल युट्यूबर अरुण पनवार यांच्या लग्नाने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. अरुण यांचे २४ लाखांहून जास्त सबस्क्रायबर्स असलेले चॅनल आहे आणि ते दरमहा लाखोंची कमाई करतात. तरीही त्यांच्या लग्नात मिळालेल्या 'गिफ्ट'ने लोक हैराण झाले आहेत..लग्नाच्या 'लगन टीका' किंवा 'मायरा' सोहळ्यात व्हिडिओमध्ये दाखवले की मुलीच्या कुटुंबाकडून २१ तोळे सोने आणि ७१ लाख रुपये रोख दिले गेले. व्हिडिओत एक व्यक्ती कागद वाचताना दिसतो. मुलाला ५.५ तोळ्यांची साखळी, ४ तोळ्याचे ब्रेसलेट, दोन अंगठ्या तसेच वडील, काका, भाऊ, आई आदी नातेवाइकांना सोन्याचे दागिने. एकूण हे सर्व 'दान' म्हणून सादर केले गेले आहे, हुंडा नाही असा दावा आहे..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.अरुण यांची पत्नी MBBS डॉक्टर आहे. तरीही इतक्या मोठ्या रकमेची आणि सोन्याची भेट पाहून लोक म्हणत आहेत, "हे दान आहे की हुंडा? नाव बदलून कायदा टाळता येतो का?" सोशल मीडियावर कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. "लग्न आहे की सौदा?", "इन्फ्लुएन्सर असून चुकीचा संदेश देताय", "मुलगी शिक्षित असली तरी हुंड्याशिवाय लग्न होत नाही का?" असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..आता पैसे खर्च करून वापरावं लागेल WhatsApp; प्रीमियम सर्व्हिसमध्ये मिळणार हे 5 जबरदस्त फीचर्स, सब्सक्रिप्शन घेणं योग्य की अयोग्य? पाहा.काहींनी म्हटले, "कायद्याने हुंडा हा गुन्हा आहे, तरीही उघडपणे व्हिडिओ शेअर करून कौतुक करताय?" दुसरीकडे काहींनी हरियाणातील परंपरेला आधार देत म्हटले की, हे 'मायरा' किंवा 'भाट' ची प्रथा आहे. पण बहुतेक नेटकरी संतापले आहेत. असे व्हिडिओ हुंड्याला प्रोत्साहन देतात ज्यामुळे समाजात चुकीची प्रथा खूपच सामान्य होते..Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.अरुण पनवार यांच्या या व्हिडिओने पुन्हा एकदा देशातील हुंडा प्रथा आणि लग्नातील आर्थिक व्यवहारांवर चर्चा सुरू केली आहे. शिक्षण आणि प्रगती असूनही ही प्रथा कशी काय कायम आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सोशल मीडियावर हे प्रकरण आता 'दान की हुंडा' यावर वाद सुरू आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.