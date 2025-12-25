Virat Kohli Santa Video : विराट कोहली नाताळादिवशी बनला सांताक्लॉज, मुलांना दिले भन्नाट गिफ्ट्स, व्हिडिओ व्हायरल

Virat Kohli Santa Video : दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी जगभरात ख्रिसमसचा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस मुलांसाठी खूप खास असतो, कारण ते सांताक्लॉजची आतुरतेने वाट पाहतात. या दिवशी सांता त्यांच्यासाठी अनेक भेटवस्तू घेऊन येतो. जर सांताच्या वेशात असलेला विराट कोहली त्याच्या चाहत्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ख्रिसमसच्या भेटवस्तू घेऊन आला तर त्यांच्या आनंद गगनात मावणार नाही, आणि हो असं खरंच घडलेले आहे. .विराटने सांताक्लॉजच्या वेशात दिले गिफ्टटीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. स्टार स्पोर्ट्सच्या 'एक्स' अकाउंटवर पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओमध्ये विराट सांताक्लॉजच्या वेशात दिसतो. व्हिडिओमध्ये, विराट कोलकाता येथील एका शेल्टर होममधील मुलांना भेटताना आणि ख्रिसमसनिमित्त त्यांना खास भेटवस्तू देताना दिसतो. व्हिडिओमध्ये, शेल्टर होममधील अनेक मुले सांताकडे वेगवेगळ्या भेटवस्तू मागत आहेत. एक मुलगा क्रिस्टियानो रोनाल्डोला भेटण्याची इच्छा व्यक्त करतो, तर दुसरा विराट कोहली आणि स्पायडर-मॅनला भेटू इच्छितो..VIDEO : 'हे हिंदू राष्ट्र आहे…' म्हणत गोरक्षकाने फूटपाथवर बसून ख्रिसमसचे साहित्य विकणाऱ्यांना धमकावलं; त्यांना हाकलवून लावण्याचा प्रयत्न.जुना व्हिडिओखरंतर, विराट कोहलीचा हा व्हिडिओ ६ वर्षांपूर्वीचा आहे, २०१९ मध्ये त्याने या आश्रयगृहाला भेट दिली तेव्हापासून. व्हिडिओमध्ये, विराट मुलांच्या शुभेच्छा ऐकताना आणि नंतर ख्रिसमसच्या दिवशी सांताक्लॉजच्या वेशभूषेत, त्यांना भेटून आणि त्यांना भेटवस्तू देताना दिसत आहे. भेटवस्तूंमुळे मुले आनंदित होतात, परंतु जेव्हा विराटने त्याचा सांताक्लॉजचा पोशाख काढून त्याचे खरे रूप प्रकट केले तेव्हा त्यांचा आनंद आणखी वाढतो. विराटला त्यांच्यासमोर पाहून सर्व मुले त्याला मिठी मारण्यासाठी धावतात. हा व्हिडिओ जुना असला तरी, तो पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि चाहत्यांना तो खूप आवडतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.