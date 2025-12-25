Trending News

Virat Kohli viral video, मुलांनी सांताकडे विविध इच्छा व्यक्त केल्या, ज्यात विराट व रोनाल्डोला भेटण्याचाही समावेश होता. विराटने सांताचा पोशाख काढताच मुलांचा आनंद द्विगुणित झाला. हा व्हिडिओ २०१९ मधील जुना असला तरी तो पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Virat Kohli Santa Video : विराट कोहली नाताळादिवशी बनला सांताक्लॉज, मुलांना दिले भन्नाट गिफ्ट्स, व्हिडिओ व्हायरल
Virat Kohli Santa Video : दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी जगभरात ख्रिसमसचा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस मुलांसाठी खूप खास असतो, कारण ते सांताक्लॉजची आतुरतेने वाट पाहतात. या दिवशी सांता त्यांच्यासाठी अनेक भेटवस्तू घेऊन येतो. जर सांताच्या वेशात असलेला विराट कोहली त्याच्या चाहत्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ख्रिसमसच्या भेटवस्तू घेऊन आला तर त्यांच्या आनंद गगनात मावणार नाही, आणि हो असं खरंच घडलेले आहे.

