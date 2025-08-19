Trending News

Video : 'हिंदुस्तान झिंदाबाद...! पाकिस्तानी टोळक्याने तिरंगा हिसकावताच भिडल्या भारतीय तरुणी, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Indian Girls Confront Pakistani Citizens For Tiranga Respect : लंडनमध्ये स्वातंत्र्यदिनी भारतीय तरुणींनी तिरंग्यासाठी पाकिस्तानी तरुणांना धाडसाने प्रत्युत्तर दिले. ‘हिंदुस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणांसह त्यांनी देशभक्ती दाखवली. हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे
Hindustan Zindabad London Viral Video
Hindustan Zindabad London Viral Videoesakal
Saisimran Ghashi
Updated on

Trending Video : भारताचा 79 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असताना लंडनच्या रस्त्यांवर एक थरारक घटना घडली. भारतीय तिरंगा हातात घेऊन स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह साजरा करणाऱ्या भारतीय तरुणींवर काही पाकिस्तानी तरुणांनी असभ्य वर्तन केले. मात्र या तरुणींनी धाडसाने त्यांना प्रत्युत्तर देत तिरंग्याचा सन्मान राखला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

India
Pakistan
Independence Day
Video
Video Clip
cctv video
London
video viral
India and Pakistan
Young Girls
(video)
Woman
viral video
Independence Day News
Indian

