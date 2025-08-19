Video : 'हिंदुस्तान झिंदाबाद...! पाकिस्तानी टोळक्याने तिरंगा हिसकावताच भिडल्या भारतीय तरुणी, व्हिडिओ व्हायरल

Trending Video : भारताचा 79 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असताना लंडनच्या रस्त्यांवर एक थरारक घटना घडली. भारतीय तिरंगा हातात घेऊन स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह साजरा करणाऱ्या भारतीय तरुणींवर काही पाकिस्तानी तरुणांनी असभ्य वर्तन केले. मात्र या तरुणींनी धाडसाने त्यांना प्रत्युत्तर देत तिरंग्याचा सन्मान राखला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये भारतीय तरुणी तिरंगा फडकवताना दिसत आहेत, तर काही पाकिस्तानी तरुण त्यांचा झेंडा फडकवताना आणि भारतीय तरुणींच्या हातातील तिरंगा हिसकावण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण या तरुणींनी न घाबरता जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘हिंदुस्तान झिंदाबाद’च्या गगनभेदी घोषणा देत त्यांनी पाकिस्तानी तरुणांना परतवून लावले. या धाडसी कृतीने सोशल मीडियावर तरुणींचे कौतुक होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या देशप्रेमाला सलाम केला आहे..Video : 'मी सांगितलेला होमवर्क केलास काय रे?' पंतप्रधान मोदींनी अंतराळवीर शुभांशु शुक्लांशी साधला संवाद, मिळालं एकदम भारी गिफ्ट...लंडनच्या रस्त्यांवर अशा चकमकी नवीन नाहीत. यापूर्वीही विशेषत: पुलवामा हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांमध्ये अनेकदा बाचाबाची झाली आहे. दोन्ही देशांचे नागरिक आपापल्या सरकारच्या समर्थनार्थ निदर्शने करताना दिसले ज्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भारतीय तरुणींच्या धैर्यशाली कृतीने पुन्हा एकदा तिरंग्याचा गौरव वाढवला आहे..Dance Video : असे सर आपल्यावेळी का नव्हते? ‘देश रंगीला’वर गुरुजींनी धरला ठेका, शाळेतील मुलांसोबत भन्नाट डान्स, पाहा व्हिडिओ.हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी भारतीय तरुणींच्या निर्भय वृत्तीचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. “हे आहे खरे देशप्रेम! तिरंग्यासाठी लढणाऱ्या या मुलींना सलाम,” अशी युजरची प्रतिक्रिया आहे. या घटनेने भारतीय तरुणींच्या निडर स्वभावाचे आणि देशभक्तीचे दर्शन घडवले आहे. लंडनसारख्या परदेशी भूमीतही तिरंग्याचा सन्मान राखण्यासाठी त्यांनी दाखवलेले धाडस प्रत्येक भारतीयाला अभिमानाने भरून टाकणारे आहे..FAQsWhat happened in London on India’s 79th Independence Day?भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्यदिनी लंडनमध्ये काय घडले?लंडनच्या रस्त्यांवर भारतीय तरुणी तिरंगा फडकवत असताना पाकिस्तानी तरुणांनी त्यांच्याशी असभ्य वर्तन केले, पण तरुणींनी धाडसाने त्यांना प्रत्युत्तर दिले.Why is the video of the incident going viral?या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल का होत आहे?भारतीय तरुणींनी तिरंग्यासाठी दाखवलेल्या धैर्यामुळे आणि ‘हिंदुस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणांमुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.How did the Indian girls respond to the Pakistani citizens?भारतीय तरुणींनी पाकिस्तानी नागरिकांना कसे प्रत्युत्तर दिले?भारतीय तरुणींनी न घाबरता तिरंगा हिसकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानी तरुणांना परतवून लावले आणि देशभक्तीच्या घोषणा दिल्या.Have such incidents happened before in London?लंडनमध्ये अशा घटना यापूर्वी घडल्या आहेत का?होय, पुलवामा हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी भारत आणि पाकिस्तानी नागरिकांमध्ये लंडनच्या रस्त्यांवर बाचाबाची झाली होती.What was the reaction of social media users to this incident?या घटनेसंदर्भात सोशल मीडिया युजर्सची प्रतिक्रिया काय होती?सोशल मीडिया युजर्सनी भारतीय तरुणींच्या धाडसाचे आणि देशप्रेमाचे तोंडभरून कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.