Video : अंगणात खेळत होता 3 वर्षांचा चिमुकला; अचानक समोर आले दोन साप, पुढे जे घडलं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

एका चिमुकल्याचा व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाला आहे.सापांसोबतच्या कृतीने नेटकऱ्यांना आश्चर्यचकित केलेतुम्हीही पाहा हा आश्चर्यकारक व्हिडिओ.Snake Video : एका लहान मुलाच्या निडर कृतीने सध्या सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. घराबाहेर पडताना या चिमुकल्याला दोन साप दिसले आणि त्याने थेट त्यांना हातात पकडून खेळायला सुरुवात केली. हा धक्कादायक व्हिडीओ सध्या इंटरनेटवर तुफान व्हायरल होत आहे. 'कलियुगपूर' या इंस्टाग्राम हँडलवरून पोस्ट झालेल्या या व्हिडीओला ४१ हजारांहून अधिक लाईक्स मिळाले असून नेटकऱ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत..व्हिडीओमध्ये एक लहान मुलगा पायऱ्या उतरताना दिसतो. अचानक दोन साप त्याच्याकडे वेगाने येतात. साप पाहून घाबरण्याऐवजी हा मुलगा शांतपणे त्यांच्या शेपट्या पकडतो आणि त्यांच्याशी खेळू लागतो. साप विषारी असू शकतात याची त्याला कल्पना नसावी पण त्याच्या या धाडसाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 'सापांच्या समाजात भीतीचे वातावरण' अशा मजेशीर कॅप्शनसह हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे..3D Photo Prompt : फ्रीमध्ये तुमचे '3D स्टाईल' (थ्री डी) फोटो बनवा, एका क्लिकवर...नेटकऱ्यांनी या व्हिडीओवर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी मुलाच्या निडरपणाचे कौतुक केले, तर काहींनी पालकांच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका युजरने लिहिले, "हा नक्कीच सर्पमित्राचा मुलगा असणार त्याच्यावर भगवान शंकराचा हात आहे!".Mars : मंगळावर जीवसृष्टीचे पक्के पुरावे! संशोधनातून समोर आली आश्चर्यकारक माहिती, तुम्हीही वाचा.दुसऱ्याने मजेत म्हटले, "सापांनाही कळलं असेल की मुलं मनाने निरागस असतात म्हणून त्यांनी चावलं नाही." मात्र अनेकांनी असा धोका पत्करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले. एका युजरने चिंता व्यक्त करत म्हटले, "व्हिडीओ काढणाऱ्याला मुलाच्या जीवाची काळजी नाही का? पालकांनी अशी बेपर्वाई करू नये. "हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी थक्क झाले असून मुलाच्या धैर्याने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे..FAQs What is the viral video about?व्हायरल व्हिडीओ कशाबद्दल आहे?हा व्हिडीओ एका लहान मुलाचा आहे, जो घराबाहेर दोन सापांना हातात पकडून त्यांच्याशी खेळत आहे.Where was the video posted?हा व्हिडीओ कुठे पोस्ट करण्यात आला?हा व्हिडीओ 'कलियुगपूर' नावाच्या इंस्टाग्राम हँडलवर पोस्ट करण्यात आला आहे.Are the snakes in the video venomous?व्हिडीओतील साप विषारी आहेत का?व्हिडीओत साप विषारी आहेत की नाही याबद्दल स्पष्ट माहिती नाही, पण मुलाने त्यांना निडरपणे हातात पकडले आहे.How did people react to the video?लोकांनी या व्हिडीओवर काय प्रतिक्रिया दिल्या?काहींनी मुलाच्या धैर्याचे कौतुक केले, तर काहींनी पालकांच्या बेपर्वाईवर टीका केली आणि मुलाच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली.Why is this video considered dangerous?हा व्हिडीओ धोकादायक का मानला जात आहे?सापांशी खेळणे धोक्याचे आहे कारण ते विषारी असू शकतात, आणि मुलाच्या सुरक्षेकडे पालकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.