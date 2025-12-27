National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर

Food News : भारतात अन्नाला केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन न मानता ते एक संस्कार आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानले जाते. 'अन्न हे पूर्णब्रह्म' या भावनेतून भारतीय जेवणाची परंपरा जोपासली गेली आहे.भारताचे 'राष्ट्रीय जेवण' (National Dish) हा पदार्थ काय आहे अनेक लोकांना माहिती नाही. चला तर मग जाणून घ्या कोणता पदार्थ देशभर सगळ्यांच्या आवडीचा आहे.भारतात जेवणाचे महत्त्वभारतात जेवण हे पाहुणचाराचे आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. अतिथी देवो भव या संकल्पनेत अन्नाचे स्थान सर्वोच्च आहे अनेक भारतीय घरांमध्ये अन्नाचा नैवेद्य देवाला दाखवण्याची प्रथा आहे, ज्याला प्रसाद म्हटले जाते. भारतीय स्वयंपाक हा आयुर्वेदाच्या तत्वांवर आधारित असून त्यात वापरले जाणारे मसाले (उदा. हळद, जिरे) केवळ चवीसाठी नसून औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखले जातात प्रत्येक प्रांताची भौगोलिक स्थिती आणि हवामानानुसार जेवण बदलते, तरीही अन्नामुळे सर्व लोक एकत्र येतात. .Google Search : 2025 वर्षांत गुगलवर सर्च झाल्या 'या' 10 अत्यंत भयानक गोष्टी; धक्कादायक माहिती बाहेर आल्याने जग हादरलंय.राष्ट्रीय जेवण संकल्पनेची वस्तुस्थितीभारत सरकारने अधिकृतपणे कोणत्याही एका पदार्थाला 'राष्ट्रीय अन्न' म्हणून घोषित केलेले नाही मात्र खिचडी या विषयावर खालील महत्त्वाचे मुद्दे आहेतखिचडी - 'ब्रँड इंडिया फूड' २०१७ मध्ये दिल्लीतील 'वर्ल्ड फूड इंडिया' कार्यक्रमात खिचडीला जागतिक स्तरावर भारताची ओळख म्हणून प्रमोट करण्यासाठी 'ब्रँड इंडिया फूड' म्हणून निवडले गेले होते.खिचडी हा पदार्थ देशाच्या कानाकोपऱ्यात वेगवेगळ्या नावाने (उदा. पोंगल, बिबिसि बेले भात, खिचडी) खाल्ला जातो. तो श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही स्तरांत तितकाच लोकप्रिय आहेतांदूळ आणि डाळींचे हे मिश्रण पचायला हलके आणि प्रथिनांनी (Proteins) युक्त असल्याने याला सुपरफूड मानले जाते .19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.भारतात बिर्याणी, डोसा, डाळ-भात आणि बटर चिकन यांसारखे पदार्थही तितकेच लोकप्रिय आहेत. या प्रचंड विविधतेमुळे एकाच पदार्थाला 'राष्ट्रीय' घोषित करणे आव्हानात्मक ठरते २०२५ मध्ये 'भारत डिश' (The Bharat Dish) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे, जी बाजरी (Millets) आणि इतर स्थानिक पोषक घटकांवर आधारित संतुलित आहाराला प्रोत्साहन देतेथोडक्यात सांगायचे तर तांत्रिकदृष्ट्या भारताला कोणतेही एक राष्ट्रीय जेवण नसले तरी, खिचडी ही भारतीय खाद्यसंस्कृतीचे सर्वात जवळून प्रतिनिधित्व करते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.