Trending News

National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर

general knowledge questions about India : भारताचा राष्ट्रीय अन्नपदार्थ कोणता आहे? जाणून घ्या याचे खरे उत्तर
India National Dish Khichdi Indian Food Culture Annam Brahma Tradition

India National Dish Khichdi Indian Food Culture Annam Brahma Tradition

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Food News : भारतात अन्नाला केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन न मानता ते एक संस्कार आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानले जाते. 'अन्न हे पूर्णब्रह्म' या भावनेतून भारतीय जेवणाची परंपरा जोपासली गेली आहे.

भारताचे 'राष्ट्रीय जेवण' (National Dish) हा पदार्थ काय आहे अनेक लोकांना माहिती नाही. चला तर मग जाणून घ्या कोणता पदार्थ देशभर सगळ्यांच्या आवडीचा आहे

Loading content, please wait...
India
food news
food news in marathi
food tips
Food marathi news
History

Related Stories

No stories found.