शब्दांनी मनात वादळ उठलं, एका व्हिडिओने देशाला विचार करायला भाग पाडलं, जंतरमंतरवरचा मोहम्मद इरफान नेमका कोण?

दिल्लीतील जंतरमंतरवर नुकताच विद्यार्थी आंदोलन पार पडलं. या आंदोलनात अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या. मात्र, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मोहम्मद इरफानने व्यक्त केलेल्या भावना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत त्याने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे..मोहम्मद इरफानने सांगितले की, सकाळी उठून मोबाईलवर आंदोलनाची दृश्ये पाहिल्यानंतर तो हादरून गेला. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीमुळे त्याला मोठा धक्का बसला. "लोकशाहीत दंडुका नव्हे, संवाद असायला हवा. सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्यावर बळाचा वापर केला. ही लोकशाहीची पद्धत नाही," असे तो म्हणाला..नीट परीक्षेतील गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सुरू झालेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तो स्वतः जंतरमंतरवर पोहोचल्याचंही त्यानं सांगितलं. "त्या मुलांच्या वाट्याचा मार मलाही खायचा होता," असे सांगताना त्याच्या आवाजातील वेदना स्पष्ट जाणवत होत्या. आंदोलनस्थळी पाहिलेल्या घटनांनंतर त्याच्या मनातील संताप आणखी वाढल्याचं त्यानं नमूद केलं..Delhi Lathicharge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा बिडकीनमध्ये तीव्र निषेध; निलजगाव फाटा ते पोलिस ठाण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची पायी रॅली.आपल्या प्रतिक्रियेत मोहम्मदने भारतीय संविधान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीतील संवादाचे महत्त्व अधोरेखित केलं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अवास्तव नव्हत्या, तर शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून जबाबदारी निश्चित करण्याचीच त्यांची अपेक्षा होती, असे त्याने सांगितले. त्याचवेळी कवी गोपालदास 'नीरज' यांच्या कवितेतील ओळी उद्धृत करत त्याने समाजातील वाढती निराशाही व्यक्त केली..Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.दिल्लीतील एका झोपडपट्टीत राहणारा मोहम्मद इरफान अत्यंत साधे जीवन जगतो. हातगाडी लावून तो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. आर्थिक परिस्थिती कठीण असली तरी देशात आणि जगात काय घडते, याची माहिती तो सातत्याने घेत असतो. भगतसिंग यांच्या विचारांचा प्रभाव आणि गांधीवादी अहिंसेवर विश्वास असल्याचेही त्यानं सांगितलं. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा विद्यार्थी संघटनेशी संबंध नसतानाही, लोकशाही आणि संविधानावरील विश्वासातूनच आपण आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचं त्यानं स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.