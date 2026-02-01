Union Budget 2026 Health Updates: आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा; कॅन्सर आणि डायबीटीजची औषधं होणार स्वस्त

Budget 2026 allocation for cancer and diabetes treatment in India: दरवर्षीप्रमाणे आज २०२६ सालचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदा सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला आणि नोकरदार वर्गासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.सामान्य नागरिकांपासून ते मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होत्या. त्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण होऊन सर्व नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या असून त्यामुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. .केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी दीर्घकालीन आजार असलेल्या खासकरून कॅन्सर आणि डायबीटिज रुग्णांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. कॅन्सर आणि डायबीटिजची औषधं बाजारात खूप महाग मिळतात त्यामुळे सर्वसामान्य आणि सामान्य लोकांना ही औषधं विकत घेणं परवडत नाहीत. त्यामुळे ही औषधं आता स्वस्त होणार असून डायबीटिज आणि कॅन्सर रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .अर्थमंत्री यांनी आपल्या घोषणेत सांगितले की, "डायबीटिज आणि कॅन्सरच्या औषधांवर खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. देशात तीन मोठे केमिकल पार्क उभारले जातील. सेमीकंडक्टर क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले जाईल आणि यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल. आयाती कमी करून स्थानिक उत्पादन आणि निर्णयक्षमतेला प्रोत्साहन दिले जाईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.