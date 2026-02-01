Health Budget 2026 Insights: डायबिटीज कॅन्सरची औषधे स्वस्त, ५ ‘मेडिकल हब’, ३ नवीन AIIMS अन्...; बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्राला काय मिळाले?

Cancer medicine price cut India: आज भारताचे युनियन बजेट सादर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मळ सीतारामन यांनी यावर्षी सलग नवव्यांदा भारताचे बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्राला विशेष महत्त्व दिले आहे.यामध्ये सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. डायबिटीज, कॅन्सरसारख्या गंभीर आणि दीर्घकालीन आजारावरील औषधांपासून ते संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे..मेडिकल हबची घोषणायावर्षीच्या बजेटमागे भारताला जगात बायोफार्मा क्षेत्रात मजबूत स्थान मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्याचसाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ ही नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याकरता पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेसाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.या योजनेमुळे बायोलॉजिकल आणि बायोसिमिलर औषधांचे उत्पादन भारतातच मोठ्या प्रमाणात होईल. त्यामुळे परदेशातून औषधे मागवण्याची गरज कमी होणार असून भारत औषधनिर्मितीमध्ये एक मोठा देश म्हणून ओळखला जाईल..Union Budget 2026 Health Updates: आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा; कॅन्सर आणि डायबीटीजची औषधं होणार स्वस्त.डायबिटीज आणि कॅन्सरची औषधे स्वस्तया बायोफार्मा योजनेचा थेट फायदा डायबिटीज आणि कॅन्सर रुग्णांना होणार आहे. देशातच औषधे तयार झाल्यामुळे त्यांचा खर्च आपोआप कमी होणार आहे. त्यामुळे ही औषधे रुग्णांना स्वस्त दरात मिळू शकतील. यामुळे उपचारांवर होणारा खर्च कमी होणार याचा सामान्य लोकांना दिलासा मिळाला आहे.फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधन केंद्रेआरोग्य क्षेत्रात दर्जेदार शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत देशात तीन नवीन फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधन केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर सध्या सुरू असलेल्या सात संस्थांना अधिक आधुनिक सुविधा देऊन सक्षम केले जाईल. या केंद्रांमधून उच्चस्तरीय शिक्षण, संशोधन कार्य आणि नवे प्रयोग पुढे नेण्यावर भर दिला जाणार आहे..क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स नेटवर्कयाशिवाय, देशभरात सुमारे १,००० मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्सचे जाळे उभारले जाणार आहे. त्यामुळे नव्या औषधांची चाचणी, वैद्यकीय संशोधन आणि आधुनिक उपचार पद्धती अधिक वेगाने पुढे जातील. याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, आपत्कालीन विभागांची क्षमता वाढवली जाणार आहे.रोजगाररोजगाराच्या आघाडीवर आरोग्य क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण बातम्या येत आहेत. आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने १,५०,००० काळजीवाहकांना प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याचा अर्थ असा की भविष्यात, नर्सिंग आणि रुग्णसेवा क्षेत्रात तरुणांसाठी नोकऱ्यांमध्ये मोठी वाढ होईल..Union Budget Pharma News: केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'बायोफार्मा शक्ती'साठी १० हजार कोटींची तरतूद, नेमक्या कोणत्या औषध निर्मितीत वाढ होणार?.देशात ३ नवीन एम्सची घोषणाआता उपचारांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज नाही. दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्यांना येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशभरात तीन नवीन अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या नवीन एम्सच्या उद्घाटनामुळे देशातील दुर्गम भागातही जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील..इतर आरोग्यविषयक घोषणापंतप्रधानांनी ज्याप्रमाणे योगाला जगभरात एक नवीन ओळख दिली आहे त्याचप्रमाणे आयुर्वेदाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळविण्यासाठी आता तयारी सुरू आहे. पारंपारिक औषधांवरील संशोधनाला चालना देण्यासाठी गुजरातमधील जामनगर येथे एक विशेष संस्था स्थापन केली जाईल.सरकारचा असा विश्वास आहे की, आपल्या प्राचीन वैद्यकीय प्रणालीमध्ये अनेक गंभीर आजारांवर उपचार आहेत, जे आता जगासमोर येतील. याचबरोबर मानसिक आरोग्यासाठी देखील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे; उत्तर भारतात NIMHANS चे नवे केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.