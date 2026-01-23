Budget 2026 : भारताच्या पहिल्या बजेटवेळी देशाची अवस्था काय होती? तिजोरीत फक्त ‘इतकेच’ पैसे! सर्वाधिक खर्च कशावर केला होता?

India's First Budget After Independace : देशात 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर केला जाणार आहे. नेहमीप्रमाणे या वेळीही सामान्य नागरिकांपासून उद्योगजगतापर्यंत सर्वांची नजर याकडे लागून आहे. करात सूट मिळेल की महागाईची मार भोगावी लागेल, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. पण या मोठ्या बजेटच्या गडबडीत तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा देशाच्या तिजोरीची अवस्था काय होती? आज आपण ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची चर्चा करतो, तर विश्वास बसायला कठीण होतं की स्वातंत्र्याच्या पहिल्या बजेटचा आकार इतका लहान होता. तर मग याच पहिल्या बजेटविषयी जाणून घेऊयात. .पहिला बजेट भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 112 नुसार याला ‘वार्षिक आर्थिक विवरण’ म्हटले जाते, ज्यात सरकारच्या कमाई आणि खर्चाचा पूर्ण लेखा-जोखा असतो. पण भारतात बजेटची परंपरा स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरू झाली होती. भारताचा पहिला बजेट 7 एप्रिल 1860 रोजी ब्रिटिश काळात जेम्स विल्सन यांनी सादर केला होता..Gold Rate Today : कालच्या घसरणीनंतर आज सोनं महागलं! 20 दिवसांत 25 हजारांची वाढ; चांदी नव्या विक्रमी पातळीवर, पाहा आजचा ताजा भाव .स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वातंत्र्य झाला आणि त्याच्या अगदी तीन महिन्यांनंतर, 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला गेला. ही ऐतिहासिक जबाबदारी त्या काळचे वित्तमंत्री सर आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी पार पाडली. हे बजेट संपूर्ण वर्षासाठी नव्हे, तर फक्त साडे सात महिन्यांसाठी (15 ऑगस्ट 1947 ते 31 मार्च 1948) तयार केलं गेल होत..या बजेटची एक अत्यंत मनोरंजक गोष्ट अशी होती की, पाकिस्तान स्वतंत्र देश बनला तरीही सप्टेंबर 1948 पर्यंत भारत आणि पाकिस्तान एकच चलन वापरणार असा निर्णय घेतला गेला होता. नंतर सर चेट्टींच्या राजीनाम्यानंतर जॉन मथाई यांनी वित्तमंत्रीपद स्वीकारले आणि 1949-50 चा बजेट सादर केला, जो खऱ्या अर्थाने संयुक्त भारताचा बजेट होता..197.29 कोटींचे बजेट आता त्या आकडेवारीकडे पाहू, जी आजच्या काळात ऐकून आश्चर्य वाटते. ज्या देशात आज हजारो कोटींच्या प्रकल्पांची चर्चा सामान्य आहे, त्या देशात स्वातंत्र्याच्या पहिल्या बजेटचे एकूण राजस्व अंदाजे फक्त 171.15 कोटी रुपये होते. होय, फक्त 171 कोटी. तर सरकारचा एकूण खर्च सुमारे 197.29 कोटी रुपये इतका ठेवण्यात आला होता..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .संरक्षणाला प्राधान्य याप्रमाणे पहिला बजेट घाट्याचा बजेट होता, ज्यात राजकोषीय तुट अंदाजे 24.59 कोटी रुपये होती. कारण स्वातंत्र्यानंतर देशाची सुरक्षा सर्वात मोठा प्रश्न होता. त्यामुळे बजेटचा मोठा भाग सेना आणि संरक्षण यावर खर्च करण्यात आला. आकडेवारीनुसार संरक्षणासाठी 92.74 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले होते, जे एकूण खर्चाच्या सुमारे 46 ते 50 टक्के इतके होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.