MSME Budget 2026: निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पातून ट्रम्प यांना खणखणीत उत्तर; एमएसएमईच्या बळकटीकरणामुळे युरोपीय बाजारपेठेत भारताचा दबदबा!

अमेरिकेच्या दादागिरीला भीक न घालता भारताने युरोपात व्यापार वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केल्याचे आपण पाहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात भारतीय बाजारपेठेचा आर्थिक कणा मानला जाणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. १० हजार कोटी रुपयांच्या घोषणेमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. युरोपीय संघासोबत झालेल्या मुक्त व्यापार कराराचा स्पष्ट प्रभाव या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. त्यामुळे युरोपीय बाजारपेठेत जर भारताची स्थिती मजबूत झाली तर अमेरिकेवर भारताला अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.१० हजार कोटींचा विकास फंड आणि ४ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी एमएसएमईंना "आर्थिक वाढीचे महत्त्वपूर्ण इंजिन" असे संबोधले. त्या म्हणाल्या, "भविष्यातील चॅम्पियन एसएमई घडवण्यासाठी आपण १०,००० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र एसएमई विकास निधी उभारत आहोत". यासोबतच, २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या 'सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड'साठी आणखी ४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या एमएसएमईंना भांडवलाचा सातत्याने पुरवठा होत राहील. याचा थेट फायदा उद्योजकांना मिळणार आहे. त्यामुळे बजेटमधील या घोषणांमुळे निर्यातदार आणि उत्पादक या दोघांनाही उपयोग होईल.दीर्घकाळापासून या क्षेत्रात उत्पादनाच्या प्रक्रियेत भांडवलाचा खर्च कमी करण्याची मागणी करत होते, जेणेकरून उत्पादन क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवता येईल. १० हजार कोटींच्या या तरतूदीमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना स्वस्त वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइजेस (MSME) क्षेत्रावर सरकारचा विशेष भर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते आहे..जुन्या उद्योग संकुलांचं पुनरुज्जीवन केलं जाणार!पारंपरिक उत्पादन केंद्रांना बळकटी देण्यासाठी २०० जुन्या उद्योग संकुलांमध्ये (औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये) पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि आधुनिक यंत्रणांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय, कंटेनर उत्पादनासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आल्या असून, जागतिक स्तरावर भारत स्पर्धा करू शकेल अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे..Education Budget 2026: देशात 3 आयुर्वेद संस्था आणि 5 युनिव्हर्सिटी टाउनशिप विकसित होणार; बजेट 2026 मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं?.आता उद्योगांना भांडवल सहज उपलब्ध होणार!एमएसएमई उद्योगांना वेळेवर पैसे मिळावेत आणि त्यांची आर्थिक अडचण दूर व्हावी यासाठी सरकारने TReDS या प्रणालीद्वारे आतापर्यंत ७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापुढे, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी एमएसएमईकडून खरेदी करताना TReDSचाच वापर करणे बंधनकारक असेल. तसेच बिलांवर तात्काळ कर्ज मिळावे यासाठी इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगवर क्रेडिट गॅरंटी दिली जाणार आहे. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ला TReDS शी जोडण्यात येणार असून, TReDS वरील थकबाकी रक्कम अॅसेट-बॅक्ड सिक्युरिटीज म्हणून बाजारात विक्रीस काढण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. या सर्व उपायांमुळे व्यवहारांची गती वाढेल, दुय्यम बाजारपेठ निर्माण होईल आणि एमएसएमई उद्योगांना अधिक भांडवल सहज उपलब्ध होईल..वस्त्रोद्योग, क्रीडासामग्री आणि ग्रामीण उद्योगांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा निर्णयया अर्थसंकल्पात वस्त्रउद्योगाशी संबंधित भर देणारे मेगा टेक्स्टाईल पार्क्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर वस्त्रउद्योगाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणारा एकात्मिक वस्त्रोद्योग कार्यक्रमही राबवला जाणार आहे. त्याच बरोबर क्रीडा सामग्रीवरही सीतारामन यांचा भर दिसून आला. सीतारामन यांनी भारत किफायतशीर आणि दर्जेदार क्रीडासामग्रीसाठी जागतिक केंद्र ठरू शकतो, असे नमूद करत या क्षेत्राच्या विकासासाठी सुध्दा उपाययोजना जाहीर केल्या. तसेच ग्रामीण व पारंपरिक उद्योगांसाठी 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' उपक्रम जाहीर करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत खादी आणि हातमाग उद्योगांना बळकटी दिली जाईल.