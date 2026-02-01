आजचा अर्थसंकल्प ठरणार ऐतिहासिक! Budget 2026 मुळे निर्मला सीतारामन का ठरणार रेकॉर्डब्रेकिंग अर्थमंत्री? वाचा एका क्लिकवर

Why Nirmala Sitharaman name will be recorded in history: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्या सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील . यामुळे अर्थमंत्री म्हणून सलग सर्वात जास्त काळ काम करण्याचा विक्रम प्रस्थापित होईल. 31 मे 2019 रोजी त्यांनी हे पद स्वीकारले. 31 जानेवारी 2026 रोजी त्यांचा अर्थमंत्री म्हणून सहा वर्षे आणि आठ महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईल..कठीण काळात अर्थव्यवस्थेला दिशा दिलीअर्थमंत्री असताना निर्मला सीतारामन यांनी कोविड-19 महामारी, भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता यासारख्या काही आव्हानात्मक काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मार्गदर्शन केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिली आहे..माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केलापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सांगितले होते की, सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा त्यांचे नाव भारतीय संसदीय इतिहासात कोरले जाईल. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आणि पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा सादर केला. त्यापैकी कोणीही सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला नव्हता. म्हणूनच, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, निर्मला सीतारामन यांचे नाव भारताच्या आर्थिक इतिहासात नोंदवले जाईल..सीडी देशमुख सहा वर्षे आणि दोन महिने अर्थमंत्री होतेचिंतामण द्वारकानाथ देशमुख यांनी १ जून १९५० पासून सहा वर्षे अर्थसंकल्प सादर केला आणि दोन महिने काम अर्थमंत्री म्हणून काम केले. मनमोहन सिंग यांनी १९९० ते १९९६ दरम्यान जवळजवळ पाच वर्षे काम केले. नंतर २००८ आणि २०१२ मध्ये पंतप्रधान असताना त्यांनी काही काळासाठी अर्थमंत्रीपद भूषवले..स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्रीपी. चिदंबरम यांचा अर्थमंत्री म्हणून पूर्ण कार्यकाळ आठ वर्षे होता. त्यांनी चार वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. मोरारजी देसाई यांनी सात वर्षे नऊ महिने अर्थमंत्री म्हणून काम केले. प्रणव मुखर्जी यांनी सहा वर्षे चार महिने, अरुण जेटली यांनी चार वर्षे आठ महिने आणि यशवंत सिन्हा यांनी चार वर्षे चार महिने अर्थमंत्री म्हणून काम केले. स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर.के. षण्मुखम होते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.