Income Tax Reform : उत्पन्न लपविणाऱ्यांना आणि विदेशात संपत्ती असणाऱ्यांना आता तुरुंगवास नाही! काय आहे नवीन नियम?

Income Tax Reform in Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सामान्य नागरिकांसाठी आयकरात थेट सवलत जाहीर करण्यात आली नसली तरी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः परदेशात मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआय (NRI) तसेच परदेशातील लहान-मोठ्या मालमत्तेचा खुलासा न करणाऱ्यांना मोठी सूट देण्यात आली आहे. तसेच उत्पन्न लपवणाऱ्यांना आता तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही असंही त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे. .नवा आयकर कायदा 1 एप्रिलपासून लागू1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायदा 2025 लागू होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. यासाठीचे नियम आणि आयकर रिटर्न फॉर्म लवकरच जारी केले जातील. हे सर्व काम वेगाने पूर्ण करण्यात आले असून, नवीन नियम आणि फॉर्म सामान्य नागरिकांनाही सहज समजतील आणि पाळता येतील, अशा पद्धतीने तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे..Gold Rate Today : बजेटनंतरही सोनं-चांदीत मोठी घसरण! सोनं 14 हजार तर चांदी 27 हजारांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव .NRI साठी मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया सोपीआता परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना आपली मालमत्ता विकणे अधिक सोपे झाले आहे.यापूर्वी मालमत्ता विकताना TDS कापण्यासाठी आणि तो जमा करण्यासाठी NRIला TAN (Temporary Account Number) हा विशेष क्रमांक घ्यावा लागत होता. त्यासाठीची प्रक्रिया ही काहीशी क्लिष्ट आणि वेळखाऊ होती. मात्र आता सरकारने हा नियम सुलभ केला आहे. बजेट 2026 मधील प्रस्तावानुसार, मालमत्ता खरेदी करणारा भारतीय खरेदीदारच TDS कापून तो आपल्या PAN द्वारे चलान भरून जमा करेल. त्यामुळे NRIला आता TAN घेण्याची गरज राहणार नाही आणि त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी व सोयीची होणार आहे..परदेशातील मालमत्तेच्या खुलाशाबाबत दिलासाअनेकदा लोकांकडे परदेशात लहान-मोठी मालमत्ता असते, पण ते आयकर रिटर्नमध्ये तिचा खुलासा करायला विसरतात किंवा सरकारच्या किचकट प्रक्रियेमुळे करत नाही. मात्र आता अशा लोकांसाठीही सरकारने दिलासा दिला आहे.ज्यांच्या परदेशातील स्थावर नसलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत 20 लाखांपेक्षा कमी आहे aअशा लोकांनी तिचा खुलासा केला नाही तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. म्हणजेच त्यांना शिक्षेतून सूट मिळेल..MSME Budget 2026: निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पातून ट्रम्प यांना खणखणीत उत्तर; एमएसएमईच्या बळकटीकरणामुळे युरोपीय बाजारपेठेत भारताचा दबदबा!.उत्पन्न लपवणाऱ्यांना आता तुरुंगवास नाहीकरदात्यांसाठी आणखी एक मोठा दिलासा म्हणजे, आता उत्पन्न लपवण्याच्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही. सरकारने आयकर कायद्यातील काही गुन्हेगारी तरतुदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.जर एखाद्या करदात्याने उत्पन्नात गडबड केली किंवा कर लपवला, तर त्याला तुरुंगात जाण्याऐवजी फक्त दंड भरावा लागेल. हा बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या आयकर कायद्याचा भाग असेल असं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं आहे.