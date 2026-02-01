Union Budget Pharma News: केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'बायोफार्मा शक्ती'साठी १० हजार कोटींची तरतूद, नेमक्या कोणत्या औषध निर्मितीत वाढ होणार?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन यांनी आरोग्य क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ (SHAKTI – Strategy for Health Advancement through Knowledge, Technology and Innovation) या धोरणाची घोषणा केली.या अंतर्गत मुख्य भर कशावर असणार?बायोफार्मावर लक्ष केंद्रित करणारं जाळं निर्माण करणे.फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधनासाठी तीन नवीन राष्ट्रीय संस्था (NIPERs) स्थापन करणे.सध्याच्या सात NIPER संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे..तरतुदीसंदर्भात निर्मला सितारामन काय म्हणाल्या?या भाषणात त्या म्हणाल्या की, “जैविक औषधे (Biologic Medicines) दीर्घायुष्य आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वाची असून ती परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. भारताला जागतिक बायोफार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. यामुळे यासंबंधीची एक मजबूत व्यवस्था उभारली जाईल.”.प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणी संबंधी निर्मला सितारामन काय म्हणाल्या?या भाषणात त्या म्हणाल्या की, “या उपक्रमांतर्गत १,००० मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साईट्सचे जाळे उभारले जाईल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार औषध मंजुरी प्रक्रिया जलद व प्रभावी करण्यासाठी सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) अधिक सक्षम करण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र वैज्ञानिक पुनरावलोकन प्रणाली आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल.”.बायोफार्मावर भर दिला जाणार म्हणजे नेमकं काय?‘बायोफार्मावर भर’ म्हणजे जैवतंत्रज्ञानाच्या आधारे औषधनिर्मिती करणाऱ्या बायोफार्मा (Biopharma) उद्योगावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे. पारंपरिक रासायनिक औषधांपेक्षा वेगळी, जिवंत पेशी, सूक्ष्मजीव, प्रथिने, डीएनए आणि जैविक घटकांचा वापर करून तयार होणारी औषधे या क्षेत्रात येतात. बायोफार्मावर लक्ष केंद्रित करणे म्हणजे जैविक औषधनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे, संशोधन प्रयोगशाळा आणि क्लिनिकल ट्रायल्सचे जाळे विस्तारणे, तसेच लसी, बायोसिमिलर्स, जीन थेरपी आणि मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज यांसारख्या प्रगत औषधांचे उत्पादन वाढवले जावू शकते..Doctors Prescription: आता डॉक्टरांना स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन लिहिणे बंधनकारक! एनएमसीचा कठोर आदेश; निर्णयामागचं कारण काय?.बायोफार्मामध्ये कोणती औषधे येतात?बायोफार्मा क्षेत्रात लसी, मधुमेहासाठी वापरले जाणारे इन्सुलिन, कर्करोग व ऑटोइम्युन आजारांवरील मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज, महागड्या जैविक औषधांचे स्वस्त पर्याय असलेली बायोसिमिलर्स, तसेच जीन थेरपी आणि सेल थेरपी यांसारख्या अत्याधुनिक उपचार पद्धतींचा समावेश होतो. .भारतातील प्रमुख बायोफार्मा कंपन्या ज्याचे शेअर्स वाढू शकतात!भारतामध्ये अनेक जागतिक दर्जाच्या बायोफार्मा कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यामध्ये Serum Institute of India, Biocon, Dr. Reddy’s Biologics, Zydus Lifesciences आणि Intas Biopharma या कंपन्यांचा समावेश होतो. FICCI च्या Pharma & Biotech अहवालानुसार, या कंपन्यांची भारतात मोठी गुंतवणूक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.