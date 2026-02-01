Union Budget Updates

Union Budget Pharma News: केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'बायोफार्मा शक्ती'साठी १० हजार कोटींची तरतूद, नेमक्या कोणत्या औषध निर्मितीत वाढ होणार?

Biologic medicines India: भारत जागतिक बायोफार्मा हब बनण्याच्या दिशेने. संशोधन, क्लिनिकल ट्रायल्स आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या जाणार!
Union Budget Pharma News

Union Budget Pharma News

esa

Ganesh Salunke
Updated on

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन यांनी आरोग्य क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ (SHAKTI – Strategy for Health Advancement through Knowledge, Technology and Innovation) या धोरणाची घोषणा केली.

या अंतर्गत मुख्य भर कशावर असणार?

बायोफार्मावर लक्ष केंद्रित करणारं जाळं निर्माण करणे.
फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधनासाठी तीन नवीन राष्ट्रीय संस्था (NIPERs) स्थापन करणे.
सध्याच्या सात NIPER संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे.

Loading content, please wait...
Medicines
pharma sector
Budget 2026

Related Stories

No stories found.