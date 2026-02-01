Union Budget Updates

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी मोठं गिफ्ट ! मुंबई- पुणे हायस्पीड ट्रेन कॉरिडॉरची घोषणा, दोन्ही शहरांतील अंतर होणार आणखी कमी

Mumbai Pune High-Speed Train : सेमी हायस्पीड ट्रेन प्रकल्पाचा नवीन DPR (Detailed Project Report) तयार आहे. मुंबई–पुणे हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे पुणे, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
Yashwant Kshirsagar
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सादर करत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आणि पुण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री सिताारामन यांनी मुंबई पुणे हायस्पीड ट्रेन कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. देशात असे ७ कॉरिडार तयार करण्यात येणार आहेत.

