Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त अन् काय महाग? वाचा संपूर्ण यादी...

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. गेल्या 12 वर्षांपासून देश प्रगतीपथावर असून गुंतवणुक वाढीला लागली आहे, असं यावेळी सांगितलं. तसेच जीएसटी सोप बनवणं आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणं हे सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणा अनेक महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या. दरम्यान, त्यांच्या या घोषणांनंतर नेमकं काय महाग झालं आणि स्वस्त झालं? जाणून घ्या...काय स्वस्त झालं?वैद्यकीय उपकरणेलिथियम आयन बॅटरीसौर पॅनेलवैद्यकीय उपकरणेएलसीडी, एलईडीभारतात बनवलेले कपडेकॅन्सरची औषधंमधुमेहाची औषधंक्रीडा साहित्यमोबाईल फोनईव्ही बॅटरी ईव्ही वाहनेमोटारसायकलफ्रोझन मासेईव्ही लिथियम बॅटरीपरदेशात शिक्षण घेणं स्वस्त एलसीडी एलईडी भारतात बनवलेले कपडे सीएनजी बायोगॅससोलर संबंधित वस्तू सौर पॅनल क्रीडा साहित्यबूटमोटारसायकलफ्रोझन मासेईव्ही लिथियम बॅटरीवैद्यकीय उपकरणेलिथियम आयन बॅटरीअपघात विमा मोटार सायकलफ्रोझन मासेईव्ही लिथियम बॅटरीवैद्यकीय उपकरणेलिथियम आयन बॅटरी.काय महाग झालं?पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्सइंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेचघळण्याचा तंबाखूफिल्टर खैनीजर्दा (सुगंधित तंबाखू)गुटखादारूभंगार ऑप्शन ट्रेडिंग खनिजं ( बातमी अपडेट होत आहे).