Union Budget 2026: मोठी बातमी! 15,000 शाळा व 500 कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स, गेमिंगमध्ये 10 लाख नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा

Government to set up 15,000 content creator labs in schools: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १५ हजार शाळा आणि ५०० कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स उघडण्याची घोषणा केली. या लॅब्सद्वारे कंटेंट क्रिएशनला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि यासाठी नवीन सुधीर उपलब्ध केल्या जातील
Creating 10 Lakh Jobs in Animation, Visual Effects, and Gaming

Future of content creation as a career in India 2026: निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आपला ९ वा बजेट सादर करताना तंत्रज्ञान आणि इनोवेशन यांना “विकसित भारत”चा सर्वात मोठा इंजन म्हटले. त्यांनी सांगितले की भारत आता फक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करणार नाही, तर त्याचे नेतृत्व करणार आहे. या बजेटमध्ये कंटेंट क्रिएशनवरही भर दिला गेला आहे.

Budget 2026

