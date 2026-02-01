Union Budget 2026: मोठी बातमी! 15,000 शाळा व 500 कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स, गेमिंगमध्ये 10 लाख नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा

Future of content creation as a career in India 2026: निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आपला ९ वा बजेट सादर करताना तंत्रज्ञान आणि इनोवेशन यांना “विकसित भारत”चा सर्वात मोठा इंजन म्हटले. त्यांनी सांगितले की भारत आता फक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करणार नाही, तर त्याचे नेतृत्व करणार आहे. या बजेटमध्ये कंटेंट क्रिएशनवरही भर दिला गेला आहे..गेमिंग सेक्टरला मोठा बूस्टगेमिंग सेक्टरमध्ये १० लाखाहून अधिक व्यावसायिकांनी नोकरी मिळणार आहे.एक नवीन कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारली जाईल, जिथे लोकांना कंटेंट क्रिएशन शिकवले जाईल.क्रिएटर इकॉनॉमी झपाट्याने वाढत आहे.डिझाईन एजुकेशनसाठी नवीन नॅशनल डिझाईन स्कूल्स उघडले जातील.निर्मला सीतारमण यांनी एनिमेशनमी व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ABGC) क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरातील पंधरा हजार शाळा आणि पाचशे कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याची घोषणा केली..Foreign Tourists Banned: परदेशी पर्यटकांसाठी ‘नो एंट्री’! भारतातील हे हिल स्टेशन का आहे बंद? जाणून घ्या कारण.२०२६ च्या अर्थसंकल्पात कंटेंट क्रिएटर्ससाठी मुख्य घोषणाएबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्सअॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्ससाठी विशेष लॅब्स तयार केल्या जातील. नवीन निर्मात्यांना प्रोत्साहन देणे आणि आधुनिक सुविधा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे.एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता):अर्थसंकल्पात, एआयला अर्थव्यवस्थेची शक्ती वाढवण्याचे आणि सामग्री निर्मितीच्या पद्धती सुधारण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले गेले.इंटरनेट आणि पायाभूत सुविधा१२.२ लाख कोटी रुपयांच्या बजेटसह इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल नेटवर्क मजबूत केले जातील.कौशल्य विकासतरुणांना नवीन तंत्रज्ञान शिकवणे आणि भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी त्यांना तयार करणे.उत्पादनक्रीडा साहित्य आणि इतर ७ क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवू इच्छिणाऱ्या निर्मात्यांसाठी उपकरणे स्वस्त आणि परवडणारी होतील..कंटेंट क्रिएटर लॅब्सशाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळागेमिंग आणि अॅनिमेशन शिकवण्यासाठी १५,००० शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये विशेष प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.नवीन विद्यापीठेडिजिटल आणि सर्जनशील कौशल्ये शिकवण्यासाठी ५ नवीन टाउनशिप तयार केल्या जातील, जिथे विद्यार्थ्यांना सरावासोबतच कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल.गेमिंग स्टार्टअप्ससाठी निधीस्टार्टअप्सला आर्थिक मदतगेमिंग स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांसाठी १०,००० कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्यात आला आहे.भारतीय सेमीकंडक्टरसरकार स्वतःचे भारतीय चिप्स आणि तंत्रज्ञान पुरवत आहे, ज्यामुळे गेमिंग हार्डवेअर स्वस्त आणि चांगले होईल..Union Budget 2026: 'युवा शक्ती प्रेरित बजेट’ मधील महत्वाच्या घोषणा आणि ठळक मुद्दे, जाणून घ्या एका क्लिकवर.अर्थसंकल्पातील तंत्रज्ञान आणि एआय हायलाइट्सएआय आणि प्रशासनसरकारी सेवा आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी एआयचा वापर केला जाईल. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एआय-आधारित उपायांना प्रोत्साहन दिले जाईल.१०,००० टेक फेलोशिप्सएआय आणि डीप-टेक संशोधनाचा विस्तार करण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये १०,००० नवीन फेलोशिप्स सुरू झाल्या.सेमीकंडक्टर मिशन २.०भारताला ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बांधण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाने मिशनची सुरुवात झाली.डीप-टेक आणि रोबोटिक्सडीप-टेक, रोबोटिक्स आणि एआय स्टार्टअप्ससाठी नवीन धोरणे आणि प्रोत्साहने.बायोफार्मा शक्तीआरोग्य क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञान वाढविण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची योजना सुरू.डिजिटल इंडियानिर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, दूरसंचार आणि डिजिटल सार्वजानिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची "ऑपरेटिंग सिस्टम" आहे. पुढील पाच वर्षात डेटा सेंटर आणि ५ जी/ ६ जी कनेक्टिव्हिटीचा आणखी विस्तार केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.