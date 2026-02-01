Union Budget Updates

Union Budget 2026 : भारतात सुरू होणार सेमी कंडक्टर मिशन; यंदा 40 हजार कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद, तंत्रज्ञान क्षेत्रावर जास्त भर

Semi-conductor budget 2026 : आज भारताचे केंद्रीय बजेट सादर झाले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी काय आले जाणून घ्या..
Union Budget 2026 semiconductor budget 40 thousand crores

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Budget 2026 : आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नवव्यांदा भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करत आहेत, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा एक नवा अध्याय मानला जात आहे. बजेटमध्ये 'India Semiconductor Mission 2.0' साठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे

