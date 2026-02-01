Union Budget 2026 : भारतात सुरू होणार सेमी कंडक्टर मिशन; यंदा 40 हजार कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद, तंत्रज्ञान क्षेत्रावर जास्त भर

Budget 2026 : आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नवव्यांदा भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करत आहेत, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा एक नवा अध्याय मानला जात आहे. बजेटमध्ये 'India Semiconductor Mission 2.0' साठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.यंदाच्या बजेटमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मोठे बजेट आले आहे. semi conducter निर्मतीसाठी 40 हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. भारतात semi conducter मिशन सुरू करण्याची सरकारची योजना असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सच्या निर्मितीसाठी 40 हजार कोटीचे बजेट ही फार मोठी गोष्ट आहे..Nirmala Sitharaman Saree: निर्मला सीतारामन यांचा तमिळ परंपरेला मानाचा मुजरा; कांजीवरम रेशीम साडीत संसदेत आगमन.यंदाच्या बजेटमध्ये विकसित भारत २०२७ चे ध्येय समोर ठेवून अनेक क्षेत्रासाठी दिलासा देणाऱ्या महत्त्वाच्या घोषणांमुळे हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आह.Union Budget 2026: आजच सादर होणार अर्थसंकल्प, नोकरदारांसाठी गिफ्ट काय मिळणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.