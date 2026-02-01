Union Budget 2026 : अपघात विम्याच्या व्याजावर कोणताही कर नाही ! अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आता मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून कोणत्याही व्यक्तीला मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर आकारला जाणार नाही आणि त्यावर टीडीएस देखील कापला जाणार नाही. . मोटार अपघाताचे खटले दशके न्यायालयात प्रलंबित राहतात म्हणून ही घोषणामहत्त्वाची आहे.बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पीडितांना मिळणारी व्याजाची रक्कम मूळ भरपाईच्या रकमेपेक्षा जास्त असते. या निर्णयामुळे, विमा कंपन्या पीडितांना पैसे देताना टीडीएस कापू शकणार नाहीत. तसेच या वर आयकर देखील आकारला जाणार नाही. यामुळे लाखो पीडितांना दिलासा मिळाला आहे. .याआधी गुजरात हायकोर्टाने असा निर्णय दिला होता. हायकोर्टाने म्हटले होते की मोटार अपघात दाव्यांमध्ये मिळणाऱ्या भरपाईवरील व्याजावर विमा कंपन्या आता कर आकारू शकणार नाहीत. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की विमा कंपन्यांनी पीडितांना दिलेल्या भरपाईवरील व्याज करपात्र राहणार नाही. ते उत्पन्नाचे स्वरूप नाही, तर पीडितांना मदत करण्याचे एक रूप आहे. आता निर्मला सीतारामन यांनी हा व्याज आणि टीडीएस देखील माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.