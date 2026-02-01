Union Budget Updates

Union Budget 2026 : अपघात विम्याच्या व्याजावर कोणताही कर नाही ! अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा

Motor Accident Claim Interest Tax : २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मोटार अपघात भरपाईवरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर लागणार नाही. या व्याजावर विमा कंपन्यांना TDS कापता येणार नाही.
Finance Minister Nirmala Sitharaman presenting Union Budget 2026, announcing tax and TDS exemption on motor accident compensation interest.

Finance Minister Nirmala Sitharaman presenting Union Budget 2026, announcing tax and TDS exemption on motor accident compensation interest.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आता मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून कोणत्याही व्यक्तीला मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर आकारला जाणार नाही आणि त्यावर टीडीएस देखील कापला जाणार नाही.

Loading content, please wait...
accident
nirmala sitharaman
insuance

Related Stories

No stories found.