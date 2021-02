Budget 2021 : देशाची संपत्ती भांडवलदारांच्या हातात सोपवण्याचा कट; राहुल गांधींची टीका

Union Budget 2021 : लेदर ब्रिफकेसला रामराम ठोकत मोदी सरकारने 'वहिखात्या'तून बजेट आणण्याचा प्रघात सुरु केला होता. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या आधीच अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली होती. या कंबरडं मोडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करतंय, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. आज सकाळी 11 वाजल्यापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटच्या सादरीकरणास सुरवात केली. 'आत्मनिर्भर भारतासाठी बजेट' असं या बजेटचं वर्णन अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलं आहे. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी सादर केलेले हे तिसरे बजेट आहे.

Forget putting cash in the hands of people, Modi Govt plans to handover India's assets to his crony capitalist friends. #Budget2021

या बजेटवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर ट्विट करत म्हटलंय की, सामान्य लोकांच्या हातात पैसे आणण्याऐवजी मोदी सरकारने देशाची मालमत्ता त्यांच्या उन्मत्त भांडवलदार मित्रांच्या हातात सोपवण्याचा कट आखला आहे.

आज सकाळीच राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर या बजेटकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्यांनी ट्विटरवर तीन मुद्दे टाकले होते. MSME ला पाठिंबा, शेतकरी आणि कामगारांसाठी रोजगार हवा. लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रावर अधिक तरतूद व्हायला हवी. सीमेच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चामध्ये वाढ करण्यात यायला हवी.

This BJP government reminds me of the garage mechanic who told his client, “I couldn’t fix your brakes, so I made your horn louder.” #Budget2021

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 1, 2021