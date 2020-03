VIDEO : "..तर शांतता भंग करणं आम्हालाही येतं" मालेगावच्या एमआयएम आमदारांचा वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल..

नाशिक / मालेगाव :देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सीएए समर्थक आणि विरोधक आमनेसामने आल्याने गेल्या आठवडाभरापासून तणावाचे वातावरण आहे. त्याचे पडसाद दगडफेक, जाळपोळ यामध्ये उमटले आहेत.अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील मालेगाव येथील एमआयएमचे आमदार मोहम्मद इस्माइल यांचा वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. वारिस पठाण यांच्या विधानानंतर मोहम्मद इस्माइल यांनी केलेल्या विधानाचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोहम्मद इस्माइल यांनी केले हे विधान...

या व्हिडीओत मोहम्मद इस्माइल म्हणतात की, शहरात गोळीबार झाला तरी गुन्हा दाखल का केला जात नाही? शहरातील लोकं मूर्ख आहेत असं समजता का? असा सवाल त्यांनी पोलीस विभागाला विचारला आहे. तसेच शहरात काय परिस्थिती आहे याची आम्हाला कल्पना आहे, शहरात शांतता राहावी यासाठी आम्ही पुढाकार घेतो, शहरावर संकट येतं तेव्हा आम्ही पोलिसांच्या आधी पोहचतो, लोकांना शांत करतो, आम्ही शांतता ठेवतो तसेच जर आमच्या अंगावर कोणी येत असेल शांतात भंग करणं हेदेखील आम्हाला येतं. आम्ही हातात बांगड्या भरल्या नाहीत असा इशारा एमआयएमचे आमदार मोहम्मद इस्माइल यांनी दिला आहे. त्याचसोबत हा आमचा प्रामाणिकपणा आहे म्हणून शांत आहोत. २००९ च्या निवडणुकीत हरल्यानंतर लोकांना मारहाण करण्यात आली, कारखान्यांना आग लावली गेली. लोकांकडून पैसे लुटले, २०१९ च्या निवडणुकीनंतरही असाच प्रकार सुरु आहे, शहरात गुंडगिरी वाढली आहे असं म्हटलं आहे.

MM Ismail:I said it in context of my city. It's not connected with Maharashtra or India. Firing which our ppl are being subjected to(at AIMIM's Rizwan Khan's house), in this context I said we help the dept in maintaining peace,if we stop that then peace would be disrupted.(01.03) https://t.co/SdyvfkKTb1

— ANI (@ANI) March 2, 2020