Dhule Fraud Crime : अपंग युनिट प्रकरणी चौघे न्यायालयीन कोठडीत

Dhule Fraud Crime : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपंग युनिटमध्ये विशेष शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविल्याचा संशय असलेल्या चार शिक्षकांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. (4 in judicial custody in case of disabled unit dhule fraud crime news)

त्यात एका महिलेचा समावेश आहे. या संशयितांची पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी (ता. १२) संपल्याने जिल्हा न्यायालयाने संशयित चौघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे निर्देश दिले.

शासनाला बनावट कागदपत्रे सादर करून ती खरी असल्याचे दर्शवीत अपंग युनिटमध्ये विशेष शिक्षक म्हणून नोकरी मिळविण्यात आली. त्यातून शासनाला एक कोटी २१ लाख ५६ हजार ४९३ रुपयांचा गंडा घातला, अशी तक्रार २०२२ मध्ये झाली होती.

त्यानुसार संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला. यासंबंधी संशयित प्रतिभा दिनकर सोनवणे, उल्हास प्रकाश सूर्यवंशी, हेमराज रवींद्र पाटील व रणजित झुंबरलाल पाटील याला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. चौघांची पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी संपली.

त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले. तथापि, मुख्य संशयित शांताराम गोटू बेहरे याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गेल्या वर्षी त्याला अटक झाली होती. अन्य दोन संशयित संतोष मोरे, संजय दिनकर बेहरे याचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून शोध सुरू आहे.