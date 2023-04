Dhule News : कुंभारेला 2 वर्षांची सक्तमजुरी; न्या. पठारे यांचा निकाल

Dhule News : शहरातील साक्री रोड परिसरात मध्यरात्री बिअर देण्यास नकार दिल्यामुळे व्यवस्थापकावर तीक्ष्ण हत्याराने वार करणाऱ्या ‍आरोपी दीपक कुंभारे याला दोषी ठरविण्यात आले. तसेच त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पठारे यांनी हा निकाल दिला. (Accused Deepak Kumbhare was sentenced to hard labor for 2 years by District Sessions Judge dhule news)

साक्री रोडवरील बिअर बारवर जयेश विजय भोपे व्यवस्थापक होते. बार बंद करून ते बाहेर थांबले होते. या वेळी दीपक अनिल कुंभारे आला. त्याने बिअरची मागणी केली. मध्यरात्र व बार बंद असल्याचे कारण त्यांना सांगण्यात आले. यानंतर जयेश भोपे घराकडे जात असताना दीपक मागून आला. त्याने भोपे यांच्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार केला.

हा हल्ला २२ मार्च २०१६ ला झाला होता. या प्रकरणी धुळे शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समक्ष कामकाज सुरू झाले. मात्र, गुन्हा सिद्ध न झाल्यामुळे दीपकची निर्दोष मुक्तता केली.

त्यामुळे तक्रारदार भोपे यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. पठारे यांच्या समक्ष कामकाज सुरू झाले. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील भारत भोईटे यांनी बाजू मांडली. उपलब्ध पुरावे व संदर्भावरून दीपक कुंभारे याला दोषी ठरवण्यात आले. तसेच त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी आणि पंधरा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली गेली.