Dhule News : शिरपूर तालुक्यासाठी 55 कोटी मंजूर; आमदार पटेल, पावरा यांचा पाठपुरावा

By

Dhule News : शिरपूर तालुक्यातील रस्ते व पुलांसाठी ५५ कोटी ३४ लाखांच्या निधीस पाठपुराव्याअंती मंजुरी मिळाल्याची माहिती आमदा अमरिशभाई पटेल, आमदार काशिराम पावरा यांनी दिली.

शासनाच्या पुरवणी अर्थसंकल्पात विशेष रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रम, आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील विविध रस्ते व पुलांसाठी निधी मंजूर झाला. (55 crore sanctioned for Shirpur taluka due to MLA Patel Pawara follow up dhule news)

त्यातून होणारी कामे अशी : बिगर आदिवासी क्षेत्र (राज्य महामार्ग) : पळासनेर, हाडाखेड, दहिवद, नरडाणा रोड रुंदीकरण- २ कोटी ४० लाख रुपये, थाळनेर-भाटपुरा- नागेश्वर रोड दुरुस्तीसाठी- २ कोटी ५० लाख, पळासनेर, हाडाखेड, दहिवद, नरडाणा रोड दुरुस्ती- १ कोटी, थाळनेर- भाटपुरा-नागेश्वर रोड काँक्रिटीकरण- २ कोटी, एकूण- ७ कोटी ९० लाख.

जिल्हा रस्ते : एसएच ४ ते अजनाड- जापोरे- २ कोटी, होळ ते बभळाज सुधारणा- ३ कोटी, एसएच ४ ते अहिल्यापूर- वाठोडे- जैतपूर-कुरखळी- सावळदे सुधारणा- २ कोटी, होळनांथे- मांजरोद ते जिल्हा बॉर्डर- १ कोटी १० लाख, सावळदे- उंटावद रोडवर अरुणावती नदीवर पूल बांधकाम- ११ कोटी, एसएच- १ ते बुडकी- चांदसूर्या- वासर्डी- बलकुवा- अर्थे, एसएच-४, भरवाडे- टेंभे रोड, एमडीआरपर्यंत सुधारणा- १ कोटी ७५ लाख, गुऱ्हाळपाणी- बोराडी- निमझरी- शिरपूर ते एसएच ४ रोड, एमडीआरपर्यंत सुधारणा- १ कोटी २५ लाख, एकूण जिल्हा रस्त्यासाठी २२ कोटी १० लाख.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आदिवासी भागासाठी मंजूर रस्ते कामे : हिसाळे- महादेव रोड- मलखाननगर - ४ कोटी ५० लाख, सुळे ते नटवाडा - १ कोटी, हिसाळे एमडीआर- ९ ते अनेर डॅम- मलखान नगर रोड संरक्षण भिंतीसह - ९० लाख, गुऱ्हाळपाणी- बोराडी- निमझरी- शिरपूर रोड - १ कोटी ३० लाख, बुडकी- चांदसूर्या- नांदर्ड- चांदसे- अर्थे रोड- १ कोटी ५० लाख, जळोद- तराड कसबे- भटाणे- जवखेडा- अंतुर्ली रोडवर पूल- १ कोटी ५० लाख, बोरपाणी- फत्तेपूर- मुखेड रोड- १ कोटी २५ लाख, बुडकी- चांदसूर्या- नांदर्डे- चांदसे- अर्थे रोड- १ कोटी ५० लाख, जळोद- तऱ्हाडकसबे- भटाणे- जवखेडा- अंतुर्ली रोड- १ कोटी ५० लाख, हातेडजवळ रस्ता दुरुस्ती व पूल- २ कोटी रुपये, संरक्षक भिंतीसह जळोद- तराड कसबे- भटाणे- जवखेडा- अंतुर्ली रोड- १ कोटी, एमडीआर ७० ते पारशीपाडा- वरझडी- हिंगोणी- पिंपराडपाडा-वरझडीपर्यंत सुधारणा- ७५ लाख, वरझडी- हिंगोणी- पिंपराडपाडा- हिंगोणीपाडापर्यंत सुधारणा- १ कोटी, एमडीआर ६४ ते अंबडपाडा- १ कोटी, आदिवासी क्षेत्रासाठी एकूण २० कोटी ४५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.

नाबार्डकडूनही कामे मंजूर

नाबार्डतर्फे शिरपूर तालुक्यात जातोडे- वाणवा- चांदपुरी- अर्थे रोडवर लहान पुलासाठी २ कोटी ९५ लाख, तसेच अन्य पुलासाठी, बोराडी-न्यू बोराडी- उमरदे- वकवाड रोडसाठी १ कोटी ९३ लाख ६९ हजार, असा एकूण ४ कोटी ८९ लाख ६ हजाराचा निधी मंजूर झाला आहे. तालुक्यास भरीव निधी मिळाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.