Dhule News : हिरे मेडिकल कॉलेजसाठी शासनाकडून 60 कोटी मंजूर

धुळे : श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी शासनाने ६० कोटी रुपये मंजूर केले अशी मागणी आमदार फारुक शाह यांनी दिली. (60 crore fund sanctioned by Govt for bhausaheb hire Medical College For building construction Dhule news)

शहरातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयात एमबीबीएसच्या इडब्लूएस कोटानुसार ५० जागा वाढणार आहेत. त्यासाठी महाविद्यालयात इमारत व इतर सुविधांसाठी ६० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी प्राप्त झाली असून या निधीत ६० टक्के केंद्र सरकारचा वाटा असणार आहे.

सद्यःस्थितीत वैद्यकीय महाविद्यालयात असलेल्या सुविधा या पूर्वी असलेल्या क्षमतेसाठी असल्याने वाढीव जागांसाठी अधिक सुविधा आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अधिकच्या सुविधेसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून आपण प्रयत्नात होतो असे आमदार श्री. शाह यांनी म्हटले आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयात एमबीबीएसच्या इडब्लूएस कोटासाठी ५० जागा वाढणार आहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे अस्तित्वातील वैद्यकीय महाविद्यालयाची श्रेणी सुधार करणे अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

या प्रस्तावास केंद्र शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली असून तसे पत्र केंद्र शासनाचे सहसचिव चंदन कुमार यांनी निर्गमित केले आहे. केंद्र शासनाचा हिस्सा सुमारे ३६ कोटी असणार असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

६० कोटीचा निधी मंजूर झाल्यामुळे श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयात विद्यार्थी संख्या वाढल्याने जिल्ह्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे. तसेच वाढीव सुविधांमुळे रुग्णांनादेखील फायदा होणार असल्याचे आमदार श्री. शाह यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

