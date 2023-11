Dhule News : बंद एटीएम कार्ड सुरू करताच 98 हजार रुपये खात्यावरून गायब

Dhule News : एटीएम कार्ड जवळ असताना खात्यावरील ९८ हजार रुपये काही मिनिटांतच काढल्याचा प्रकार दोन महिन्यांपूर्वी झाला.

सायबर ब्रांचकडे गुन्हा नोंद करून दोन महिने झाले तरी अद्यापही तपास नाही. तपास लवकरात लवकर करून रक्कम मिळावी, अशी मागणी आहे.(98 thousand rupees disappeared from account as soon as closed ATM card was activated dhule news)

तालुक्यातील पाटण येथील अशोक झावरू पाटील यांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया शिंदखेडाच्या खात्यावरून २७ सप्टेंबरला ९८ हजार रुपये एटीएम कार्ड नंबरचा वापर करून काढण्यात आले.

त्या संदर्भात यांनी शिंदखेडा स्टेट बँकेची संपर्क साधला असता सायबर ब्रांचमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचा सल्ला बँक अधिकाऱ्यांनी दिला.

त्यानुसार २७ सप्टेंबरला धुळे येथील सायबर ब्रांचमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र जवळपास दोन महिने उलटूनदेखील अद्यापही या संदर्भात संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास वेगाने होऊन पैसे परत मिळावे, अशी मागणी अशोक झावरू पाटील यांनी केली आहे.