Dhule Crime News : लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

Dhule Crime News : होळ्याचापाडा (ता. साक्री) येथील अल्पवयीन मुलीस लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्यावर शेतातील घरात अत्याचार करणाऱ्या तरुणावर पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात करत संशयित आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले. (Abuse of minor girl by luring her into marriage Dhule Crime News )

पीडितेच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, राहुल रवींद्र ठाकरे (वय २२, रा. पुनाजीनगर, पो. टेंभे, प्र. वार्सा, ता. साक्री, ह.मु. पाटलीपाडा शिवार) याने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीस लग्नाचे आमिष दाखवत त्याच्या पाटलीपाडा शिवारातील शेतातील घरात नेले व तेथे तिच्यावर अत्याचार केला.

पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात राहुल ठाकरे याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.

दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी साजन सोनवणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी, पोलिस उपनिरीक्षक बी. जी. शेवाळे यांनी घटनास्थळी जाऊन माहिती जाणून घेतली व गावातून आरोपीस ताब्यात घेतले. पोलिस उपनिरीक्षक बी. जी. शेवाळे तपास करीत आहेत.