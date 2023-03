Sakal Impact : कापडणेत राहुलच्या मदतफेरीसाठी तरुणाई सरसावली; हवीय तुमची मदत..

कापडणे (जि. धुळे) : येथील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील युवक राहुल पाटील (Rahul Patil) याला ब्लॅड कॅन्सर झाला असून, त्याला मदतीची नितांत गरज आहे. (after news published by sakal newspaper of blood cancer Kapadne youth has mobilized for Rahul aid dhule news)

याबाबत ‘एकलुत्या राहुलला ब्लड कॅन्सरने पालक हतबल’ या आशयाची बातमी (ता. २५) शनिवारी ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली अन् मदतीसाठी दाते पुढे सरसावले आहेत. अहिराणी साहित्यिक परिवारासह सर्वसामान्यही पुढे येत आहेत.

उत्तर महाराष्ट्रातून मदतीचे फोन येत आहेत. आता तर मदत निधीसाठी तरुणाई सरसावली आहे. त्यांनी येथे मदत निधीसाठी फेरी काढली. ही मदतफेरी तीन दिवस चालणार आहे. सध्या मदतफेरीतून पन्नास हजारांहून अधिक रक्कम संकलित झाली आहे. इतर मदतीसह लाखावर जमा झाले आहेत.

राहुल पाटीलचे मित्र दीपक सूर्यवंशी, आनंद माळी, उमेश माळी, शुभम पाटील, विश्वप्रताप पाटील, योगेश माळी, हर्शल सूर्यवंशी, गौरव गवळे, गुणवंत माळी, महेश चौधरी, तुषार माळी, चेतन माळी, राहुल माळी, अमोल भामरे, प्रशांत गोसावी, प्रमोद भदाणे, अतुल पवार आदींनी मदतफेरी काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

दरम्यान, राहुल पाटीलला मदतीसाठी विविध स्तरांतून विचारणा होत आहे. सिंघम द पॉवर ऑफ डिपार्टमेंट हा विधायक ग्रुपही मदतीसाठी पुढे आला आहे.

तिसऱ्या दिवशी थेट बॅंक खात्यात मदतनिधी टाकणारे दाते

सतीश ईश्वर माळी, रोशन संजय देशमुख, किरण रमेश जोशी (पाटण), हृषीकेश अरुण चौधरी, मनोजकुमार अरुण पाटील, घनश्याम बोरसे, दिग्विजय विश्वासराव पाटील, भूषण पाटील आर्मी, गणेश वेडू महाजन, महेंद्र संतोष पाटील, योगेश भीमराव पाटील, केक गॅलरी शॉप, महेंद्र पाटील सोनगीर, राजू पाटील आर्मी, रोहित बाळकृष्ण माळी, राजेंद्र जीवलाल पाटील, अक्षय राजेंद्र पाटील,

उमेश पाटील, नरेश पाटील, शिक्षक भालेराव (शहादा), डॉ. महेंद्रकुमार वाढे, महेश लोंढे (धुळे), गोपल रमेश मानकर, संजय आनंदाराम, उमेश भास्कर चव्हाण, डॉ. गुणवंतराव बाबूराव शेलके चाळीसगाव, दिलीप सीताराम टेले, अविनाश पाटील (धुळे पोलिस), भूषण पाटील (ठाणे पोलिस), राहुल पाटील (नागपूर पोलिस), गणेश गवळे (धुळे),

वाय. व्ही. पाटील (चाळीसगाव), पंकज बोरसे, नामदेव पोलिस, श्याम राजपूत, एस. बी. बाविस्कर, भरत मगन आर्मी, अमोल महाले, प्रकाश पाटील आर्मी, राहुल देसले (विंचूर, धुळे), गुरुप्रसाद पाटील धुळे, जितू पाटील (नाशिक), रमेश उघडे (धुळे), भूषणभाऊ मुलमुले व दिनकर कौतिक पाटील.

हवीय तुमची मदत

संपर्क : दिलीप हिरामण पाटील, मु.पो. कापडणे, ता. जि. धुळे

भ्रमणध्वनी क्रमांक : 96733 89873

बँक ऑफ महाराष्ट्र : ६०१०८६६५५१५

IFSC : MAHB0000544

Phone Pay : 91582 43548 (राहुल दिलीप पाटील)