उत्तर महाराष्ट्र

शिंदेंचं नेतृत्व स्वीकारलं, तिथेच ठाकरे सेनेचे पंख तुटले; काँग्रेसची ताकद झाली क्षीण, राष्ट्रवादीला करावी लागणार कसरत!

Political Realignment Ahead of Ahmednagar Municipal Elections : अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांमध्ये मोर्चेबांधणी वेगाने सुरू असून शिवसेना फुटीचा प्रभाव समीकरणांवर स्पष्टपणे दिसत आहे.
Ahilyanagar Municipal Election

esakal

मुरलीधर कराळे
Updated on

Ahilyanagar Municipal Election : अहिल्यानगर महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून आपापल्या प्रभागांतील लेखाजोखा मांडत इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील अनेक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारले. तेथेच शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) पंख तुटले. राष्ट्रवादीला (शरद पवार) उमेदवार मिळण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.

Congress
Uddhav Thackeray
NCP
Mahavikas Aghadi
Maharashtra Politics
shivsena
Ahilyanagar Municipal Corporation

