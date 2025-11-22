शिंदेंचं नेतृत्व स्वीकारलं, तिथेच ठाकरे सेनेचे पंख तुटले; काँग्रेसची ताकद झाली क्षीण, राष्ट्रवादीला करावी लागणार कसरत!

Ahilyanagar Municipal Election : अहिल्यानगर महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून आपापल्या प्रभागांतील लेखाजोखा मांडत इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील अनेक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारले. तेथेच शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) पंख तुटले. राष्ट्रवादीला (शरद पवार) उमेदवार मिळण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. .काँग्रेसची (Congress) ताकद केव्हाच क्षीण झाली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील या घटक पक्षांची कसरत होणार आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत शिवसेना फुटलेली नव्हती. त्यावेळी २३ जागा मिळवून आपली ताकद सिद्ध केली होती. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसने १९ जागांवर विजय मिळवून दोन नंबरचा पक्ष म्हणून स्थान मिळविले..भाजपनेही १४ जागा मिळविल्या होत्या. आधीच कमकुवत असलेल्या काँग्रेसला केवळ पाच जागांवर समाधान मानावे लागले. बहुजन समाज पक्षाने ४, समाजवादी पक्षाने १, तर एका अपक्षाने बाजी मारली होती. ६८ जागांसाठी ३३९ उमेदवार रिंगणात होते. तत्पूर्वी महापालिकेत झालेल्या तीनही निवडणुकीत (२००३, २००८ व २०१३) कोणत्याच पक्षाला एकहाती सत्ता मिळाली नव्हती. २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या जास्त जागा असल्या, तरी त्यांना सत्ता स्थापन करण्यात यश आले नाही..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या साह्याने भाजपने बाजी मारत बाबासाहेब वाकळे महापौर झाले. आमदार संग्राम जगताप यांनी ही मोट बांधली. वाकळे यांना ३० विरुद्ध शून्य असा विजय मिळाला होता. शिवसेनेने महापौर पदाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. महापालिकेचे एकूण १७ प्रभाग आहेत. एकूण ६८ जागा आहेत. ठरावीक प्रभागात संबंधित जाती-जमातींच्या नागरिकांचे अधिकचे मतदान आहे. त्यामुळे आरक्षणही त्याच पद्धतीने पडले आहे..Pandharpur Politics : 'पाटलांच्या पराभवासाठीच शिंदेंचा भाजप प्रवेश'; मंत्री जयकुमार गोरेंचा आमदार पाटलांना सूचक इशारा.प्रभाग रचना नव्याने होताना बहुतेक नगरसेवकांनी आपापल्या सोयीनुसार कसे होईल, यासाठी प्रयत्न केलेले दिसून येतात. प्रभाग तुटल्यामुळे काही नेत्यांची मोठी अडचण झाली आहे. त्यामुळे ते निवडणूक न लढविण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये असलेली शिवसेनेची ताकद पूर्वपदावर आणण्यासाठी नुकतेच शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील नेते व कार्यकर्ते शिंदे गटाच्या शिवसेनेत दाखल झाले..जिल्हा प्रमुख अनिल शिंदे, संपर्कप्रमुख सचिन जाधव यांनी ही वज्रमुठ बांधली. संभाजी कदम, बाळासाहेब बोराटे, संजय शेंडगे आदी माजी नगरसेवकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. एकाच विचाराचे असलेल्या हे दोन्ही शिवसेनेचे नेते एकाच झेंड्याखाली आल्याने ते स्वबळाचा नारा देतील, अशी शक्यता आहे..महायुतीत एकत्र लढल्यास जागा वाटपाचा तिढा अधिक क्लिष्ट होईल. भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यातील जागावाटपात गोंधळ उडण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार) व भाजपने महायुतीचा धर्म पाळल्यास ही युती शक्तिशाली होईल, यात शंका नाही. तशीही या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांची नाळ यापूर्वीच जुळलेली आहे. राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली बहुतेक इच्छुकांनी मोट बांधली आहे. ज्याच्या जागा जास्त येतील, त्याच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडेल..Satara Politics : दोन्ही राजांचे आवाहन धुडकावले! साताऱ्यात २४ प्रभागांत बंडखोरी; नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांत लढत.त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) किती जागा खेचून आणेल, हे आगामी निवडणुकीत दिसून येणार आहे. केंद्र सरकारच्या योजना, लाडकी बहीण, शहरातील नव्याने झालेले सिमेंटचे रस्ते, कचऱ्याचा सुटलेला प्रश्न हे प्रमुख मुद्दे येणाऱ्या निवडणुकीत प्रचारात विशेष चर्चिले जाणार आहेत..२०१८ चे संख्याबळशिवसेना २४राष्ट्रवादी १९भाजप १४कॉंग्रेस ०५बसपा ०४सपा ०१अपक्ष ०२एकूण ६८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.