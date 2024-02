Nandurbar News : राज्याचा विकास हाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजेंडा : अजित पवार

Nandurbar News : राज्याचा सर्वांगीण विकास हेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ध्येय आहे, आपल्याला ध्येयापासून बाजूला जायचे नाही. मी रोखठोक बोलतो, या स्वभवामुळेच जनता माझ्या पाठीशी राहते, काही थोडे फार घाबरतात. मात्र घाबरण्याचे काम नाही. कोणालाही वाऱ्यावर सोडायचे नाही.

सर्व घटकांना सोबत घेऊन राष्ट्रवादीची वाटचाल सुरू आहे. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा जपत त्यांचा पाऊलावर पाऊल ठेवून राष्ट्रवादी आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय, बहुजनांच्या विकासासाठी काम करत आहे. (Ajit Pawar statement Development of state is agenda of NCP nandurbar news)