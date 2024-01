Dhule Crime News : लळिंग घाटात सिनेस्टाईल लूट; दुचाकीस्वारांकडून अडीच लाखांची रोकड लांबविली

Dhule Crime News : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील लळिंग (ता. धुळे) घाटात गुरुवारी (ता.१८) रात्री सिनेस्टाईल लूटमारीची घटना घडली. दोन दुचाकीवरील चौघांनी एका दुचाकीवरून रोकड नेणाऱ्या तिघांचा पाठलाग केला.

बचावासाठी दुचाकी वेगाने पळविताना तिघांचा अपघात झाला. ही संधी साधून लुटारूंनी त्यांच्याकडील अडीच लाखांची रोकड असलेली बॅग लंपास केली. याप्रकरणी मोहाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (bike rider thief stole Cash of two and half lakh at Laling Ghat dhule crime news)