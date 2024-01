Dhule Bribe News : PSI, हवालदार ‘ACB’च्या जाळ्यात; 5 हजार लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले

Dhule News : उसाची वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर पलटी झाल्याने मोटार वाहतुकीचा गुन्हा दाखल न करता टॅक्टर सोडून देण्यासाठी पाच हजारांची लाच घेणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकासह हवालदाराला धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.

बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी ही कारवाई केली. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. (PSI and constable caught red handed while accepting bribe of Rs 5000 in ACBs net dhule news)