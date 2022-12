Chitra wagh : थोडा वेळ द्या, कोणीही महाराष्ट्र सोडून जाण्याचे म्हणणार नाही : चित्रा वाघ

नंदुरबार : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारला थोडा वेळ द्या, मग बघा महाराष्ट्राचा कसा विकास होतो. त्यानंतर कोणीही महाराष्ट्र सोडून परराज्यात समाविष्ट करण्याचे म्हणणार नाहीत, असा विश्‍वास भाजपच्या महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केला. (bjp president Chitra Wagh statement Give some time no one will say to leave Maharashtra nandurbar news)

सध्या सुरू असलेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील गावांच्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही गावांनीही सुविधा मिळत नसल्याने महाराष्ट्र सोडून गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील काही गावांचा समावेश असल्याचे पुढे आले आहे. त्याबाबत प्रश्‍नावर बोलताना श्रीमती वाघ म्हणाल्या, की महाराष्ट्रात आज अनेक समस्या आहेत. अनेक गावांपर्यंत विकास पोचला नसेल, मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन आताशी शंभर-सव्वाशे दिवस झाले आहेत.

त्यांनी चांगले निर्णय घेण्याचे धडाके लावले आहेत. ते प्रत्यक्ष विकासाला महत्त्व देत आहेत. जनतेला आवश्‍यक सोयी-सुविधा पुरविण्यावर त्यांचा भर आहे. या शासनाला जरा थोडा वेळ द्या, मग बघा महाराष्ट्राचा कसा विकास होतो. महाराष्ट्र बदलेल, गावांचा विकास होईल, जनतेला सुविधाही मिळतील. त्यामुळे आज जरी सामावर्ती भागातील काही गावांतील नागरिक समस्यांना कंटाळून लगतच्या राज्यात समाविष्ट होण्याची मागणी करीत असतील, तरी थोडे थांबा, मग कोणीही महाराष्‍ट्र सोडून जाण्याचे म्हणणार नाही, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

टाचणीभर जागाही कर्नाटकला देणार नाही

सध्या सुरू असलेल्या सीमावादात सत्तेतील शासनातील नेत्यांनी शेपूट गुंडाळले असल्याचे वक्तव्य शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी केले असल्याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता, श्रीमती वाघ म्हणाल्या, की भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे, कर्नाटकला टाचणीभरही जागा देणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार निर्णय घेईल. त्याबाबत राऊत साहेबांनी चिंता करण्याची गरज नाही, असा टोला लगावला.

