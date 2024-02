Dhule Crime News : जिल्ह्यात नाकाबंदी; ड्रंक अँड ड्राइव्हविरोधात मोहीम

Dhule News : जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या निर्देशाने जिल्ह्यात दोन दिवस नाकाबंदी व ड्रंक अ‍ॅन्ड ड्राइव्हविरोधात मोहीम राबविण्यात आली. यात २५५ जणांवर कारवाई झाली. सुमारे ६४ लाखांवर दंडही वसूल करण्यात आला.

नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांच्या आदेशाने पोलिस अधीक्षक धिवरे यांनी जिल्ह्यातील पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी व उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना निर्देश देत जिल्ह्यात ३१ जानेवारीला रात्री आठ ते १ फेब्रुवारी रात्री साडेबारादरम्यान हे अभियान राबविण्यात आले. (campaign against blockade and drunk and driving was implemented in dhule district news)