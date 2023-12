Dhule Fire Accident News: पाचकंदील परिसरात कापडाचे दुकान खाक; लाखांचे नुकसान, शेजारच्या दुकानांना झळ

धुळे : शहरातील पाच कंदील परिसरामध्ये कापड दुकानाला रविवारी (ता.२४) मध्यरात्री भीषण आग लागली. त्यात दुकान जळून खाक झाले.

दुकान मालकाचे लाखांचे नुकसान झाले असून या आगीची झळ शेजारील दुकानांना देखील बसली आहे. (Cloth shop gutted in Pachkandil area Loss of lakhs damage to neighboring shops Dhule Fire Accident News)