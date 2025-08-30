Dhule Cyber Fraud : सैन्य अधिकाऱ्याची बतावणी करत डॉक्टरांची फसवणूक; धुळे सायबर पोलिसांनी ८३ हजार परत मिळवले

धुळे: संशयिताने बतावणी करत येथील निदान पॅथॉलॉजी लॅबमधील डॉ. प्रशांत देवरे यांची फसवणूक केली. ते लक्षात येताच त्यांनी सायबर पोलिस ठाण्याकडे धाव घेतली. पोलिसांनी जलदगतीने तपास करत डॉ. देवरे यांना ८३ हजाराची रक्कम परत मिळवून दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला. .अज्ञात व्यक्तीने मोबाईलव्दारे डॉ. देवरे यांच्याशी संपर्क साधला. ‘मी सैन्यातील अधिकारी बोलत असून आम्हाला आमच्या जिल्हा क्रिडा संकुलाजवळील कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सामुहिक वैद्यकीय तपासण्या करायच्या आहेत. तुम्ही आम्हाला सवलतीच्या दरात तपासण्या करुन द्याव्यात’, असे सांगितल्याने त्यावर डॉ. देवरे यांचा विश्वास बसला. शिवाय संशयिताने एक प्रक्रिया म्हणून सुरूवातीला पैसे भरावे लागतील, असे सांगितल्यावर डॉ. देवरे यांनी १५ हजार रुपये भरले. नंतर संशयिताने डॉ. देवरे यांना विश्वासात घेत त्यांच्या.मोबाईलचा ॲक्सेस मिळविला आणि ९८ हजार ९६९ रूपये बँक खात्यातून काढत त्यांची फसवणूक केली. ते लक्षात येताच डॉ. देवरे यांनी सायबर पोलिस ठाणे गाठले. ऑनलाइन तक्रारीनंतर पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांनी तत्काळ संबंधित बँकेला नोटीस पाठवून डॉ. देवरे यांचे ८३ हजार रुपये पुन्हा मिळवून दिले..Sinnar Crime : सिन्नरमध्ये गांजाची शेती उघड; पोलिसांनी परसबागेतील २४ झाडे केली जप्त.सायबर क्राइम प्रकरणी आवाहनया प्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी आवाहन केले, की नागरीकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना अनोळखी व्यक्तीला आपल्या बँकेचे डिटेल्स, इंटरनेट बँकिंग युजर नेम किंवा पासवर्ड, एटीएम किंवा क्रेडीट कार्डचे डिटेल्स, ओटीपी देऊ नये. तसेच कोणत्याही प्रकाराच्या अज्ञात लिंकवर क्लिक करू नये. एपीके फाइल मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करू नये. सायबर फ्रॉड झाल्यास सायबर हेल्पलाइन क्रमांक १९३० आणि cybercrime.gov.in या संकेत स्थळावर तक्रार करावी. सायबर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.